NASA и Blue Origin: лунные миссии продолжатся несмотря на аварию ракеты New Glenn

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) решило оставить планы Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, по полетам на Луну без изменений до 2027 года. Серьезная авария ракеты New Glenn в конце мая и разрушение инфраструктуры на стартовой площадке вызвали сомнения в будущем этой программы. Однако агентство пока не намерено прекращать стратегическое сотрудничество. Об этом сообщает .

По словам представителя руководства NASA Джареда Айзекмана, Blue Origin в настоящее время активно работает над восстановлением стартового комплекса. В результате взрыва во время испытаний двигателей была полностью выведена из строя единственная действующая пусковая площадка, включая башню молниезащиты и транспортно-установочную систему для вертикального подъема ракеты.

Изменения в инфраструктуре и новый подход

По данным иксбт.ком, в процессе ликвидации последствий аварии Blue Origin пересматривает свой технический подход. Компания планирует отказаться от восстановления прежней сложной транспортно-установочной системы и перейти к методу сборки ракеты непосредственно на стартовом столе с помощью кранов. Это позволит сэкономить время и снизить будущие риски.

Ракета New Glenn занимает центральное место в лунных программах Blue Origin. В частности, в рамках программы Artemis III она должна вывести в космос грузовые миссии Мк.1 и перспективные управляемые модули Мк.2. Согласно первоначальным планам, первая грузовой миссия под названием Эндуранке должна была состояться в текущем году, однако технические неисправности вынудили перенести этот срок.

Альтернативные варианты и программа Artemis

Хотя NASA пока сохраняет работу с Blue Origin в качестве «плана А», космическое агентство предусмотрело и меры предосторожности. Чтобы сроки лунной программы не были нарушены, в качестве альтернативных ракет-носителей рассматриваются следующие:

ракета Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска;

ракета Вулкан, разработанная Унитед Лаунч Аллианке (УЛА).

Расследование причин аварии еще не завершено. Предварительный анализ показывает, что проблема возникла в хвостовой части первой ступени ракеты. В распоряжении компании имеется достаточный объем телеметрии и видеоданных, что позволит в ближайшее время определить точную причину неисправности.

В заключение можно сказать, что NASA считает текущую ситуацию под контролем. Агентство не ожидает критических задержек в период до 2027 года. Однако, если процесс ввода в эксплуатацию ракеты New Glenn снова затянется, это может напрямую повлиять на график миссии Artemis III по возвращению человека на Луну и последующих экспедиций.