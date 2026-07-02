Испания и Австрия в плей-офф, текстовая трансляция матча

22'
Микель Оярсабаль (Испания) приложил все усилия, чтобы догнать мяч в штрафной площади, но не успел.
19'
Педро Порро (Испания) навесил в штрафную, но Александер Шлагер вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Марсель Забитцер (Австрия) сделал точный навес на Михаэля Грегорича, но тот не успел до него дотянуться. Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот Испании.
16'
Пауль Ваннер (Австрия), пытаясь уйти от соперника, сфолил, и судья зафиксировал нарушение.
15'
Гленн Нюберг не мог игнорировать грубое нарушение Давида Алабы (Австрия) и назначил штрафной.
12'
Алекс Баэна (Испания) подал угловой. Мяч прилетел в штрафную, но был заблокирован головой соперника.
12'
Один из защитников успел в последний момент и эффектно перехватил передачу Алекса Баэна (Испания). Мяч ушел за пределы поля. Испания получит право на угловой.
11'
Ламин Ямаль (Испания) попытался пройти в одиночку, но соперник остановил его, не дав создать опасность.
11'
Кевин Дансо (Австрия) сбил соперника. Гленн Нюберг четко это видел и зафиксировал нарушение. Испания получает право на штрафной удар.
9'
Эмерик Лапорт (Испания) отлично выпрыгнул после углового, но мяч пролетел над головой и ушел высоко выше ворот. От ворот для Австрии.
8'
Испания заработала очередной угловой.
8'
Марк Кукурелья (Испания) попытался обыграть соперника, но мяч был выбит. Испания зарабатывает угловой.
7'
Дани Ольмо (Испания) нанес удар из-за пределов штрафной площади, но попытка была заблокирована.
6'
Алекс Баэна (Испания) исполнил короткий угловой.
5'
Ламин Ямаль (Испания) сделал передачу в штрафную, но удар был заблокирован, и мяч ушел за пределы поля. Испании назначен угловой.
4'
Романо Шмид (Австрия) попытался передать пас партнеру из-за пределов штрафной площади, но защита соперника среагировала быстро и нейтрализовала атаку.
4'
Романо Шмид (Австрия) попытался отдать пас партнеру из-за пределов штрафной площади, но защита соперника среагировала быстро и пресекла атаку.
2'
Ламин Ямаль (Испания) обвел нескольких игроков и нанес низкий удар из средней зоны в центр ворот. Вратарь был застигнут врасплох, но великолепно отразил мяч, сняв опасность.
1'
Марсель Забитцер (Австрия) выполнил подачу в штрафную, но защитники соперника быстро перехватили мяч.
1'⏱
Итак, игра только что началась!
00:02
Футболисты вышли на поле, игра вот-вот начнется. Первыми мяч введет Испания.
23:50
Объявлены стартовые составы на этот матч.
23:49
Сегодняшний матч проведет Гленн Нюберг.
23:47
Добро пожаловать на наш текстовый онлайн-трансляцию. Мы постараемся подробно осветить все события на поле. До начала игры осталось всего несколько минут.
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