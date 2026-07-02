Испания и Австрия в плей-офф, текстовая трансляция матча

В рамках 1/16 финала Чемпионата мира 2026 года сразятся сборные Испании и Австрии. Матч, который пройдет на стадионе в районе Инглвуд города Лос-Анджелес, начнется в ночь с 3 на 4 июля в 00:00 по времени Узбекистана.

В ходе игры мы будем освещать голы, опасные атаки, удары, решения арбитра, карточки и замены футболистов в режиме текстовой трансляции на нашем сайте.

Испания начнет матч по схеме 4-1-2-3.

Основной состав Испании:

• Вратарь: Унаи Симон

• Защитники: Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья

• Полузащитники: Родри, Дани Ольмо, Педри

• Нападающие: Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль, Алекс Баэна

Австрия же будет действовать по системе 4-2-3-1.

Основной состав Австрии:

• Вратарь: Александр Шлагер

• Защитники: Конрад Лаймер, Давид Алаба, Кевин Дансо, Штефан Пош

• Полузащитники: Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Марсель Забитцер, Патрик Виммер, Романо Шмид

• Нападающий: Михаэль Грегорич

Страница будет регулярно обновляться с началом матча. Следите за всеми важными моментами вместе с нами.

Текстовая трансляция