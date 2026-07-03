«Навбахор» обыграл «Башакшехир» в Турции со счетом 4:2
Наманганский клуб «Навбахор», проводящий летние подготовительные сборы в Турции, одержал крупную победу в очередном контрольном матче.
Наманганцы победили стамбульский «Башакшехир» со счетом 4:2 в зрелищном поединке, в котором было забито шесть мячей.
По два гола от Норчаева и Жиянова
Главными героями победы «Навбахора» стали Хусайн Норчаев и Руслан Жиянов.
Оба футболиста оформили по дублю, забив в ворота соперника по два мяча.
Таким образом, команда из Намангана завершила свой второй товарищеский матч в Турции с уверенным результатом.
Узбекские футболисты не вышли на поле
Напомним, что за «Башакшехир» выступают члены национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов и Аббос Файзуллаев.
Однако оба футболиста, принимавшие участие в чемпионате мира, в данный момент находятся в Узбекистане, поэтому в этом матче не участвовали.
Победа «Навбахора» над одним из известных турецких клубов подняла настроение болельщикам команды перед началом нового сезона.
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