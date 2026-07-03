«Навбахор» обыграл «Башакшехир» в Турции со счетом 4:2

Наманганский клуб «Навбахор», проводящий летние подготовительные сборы в Турции, одержал крупную победу в очередном контрольном матче.

Наманганцы победили стамбульский «Башакшехир» со счетом 4:2 в зрелищном поединке, в котором было забито шесть мячей.

По два гола от Норчаева и Жиянова

Главными героями победы «Навбахора» стали Хусайн Норчаев и Руслан Жиянов.

Оба футболиста оформили по дублю, забив в ворота соперника по два мяча.

Таким образом, команда из Намангана завершила свой второй товарищеский матч в Турции с уверенным результатом.

Узбекские футболисты не вышли на поле

Напомним, что за «Башакшехир» выступают члены национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов и Аббос Файзуллаев.

Однако оба футболиста, принимавшие участие в чемпионате мира, в данный момент находятся в Узбекистане, поэтому в этом матче не участвовали.

Победа «Навбахора» над одним из известных турецких клубов подняла настроение болельщикам команды перед началом нового сезона.