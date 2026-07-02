Сервис путешествий Hopper оштрафован на 35 миллионов долларов за скрытые платежи

Мобильное приложение Hopper, известное использованием AI для прогнозирования цен на авиабилеты и отели, достигло соглашения с Федеральной торговой комиссией США (ФТК) на сумму 35 миллионов долларов. Данное соглашение последовало за обвинениями компании в введении пользователей в заблуждение и сокрытии окончательной стоимости услуг. Этот случай стал очередным серьезным шагом в защите прав потребителей на цифровом рынке. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

По данным ФТК, приложение Hopper использовало дизайн интерфейса с так называемыми «дарк паттернс» (темными паттернами), которые принуждали пользователей принимать нежелательные решения. С помощью этого метода компания скрывала дополнительные платежи, автоматически выбирала опциональные услуги и затрудняла понимание реальной стоимости сервиса. Подобная практика привела к тому, что многие путешественники столкнулись с неожиданными расходами.

В частности, регулятор подчеркивает, что Hopper обманывал потребителей в отношении услуг «ВИП Суппорт» и «Прике Фризе» (Заморозка цены). Пользователи полагали, что эти функции упростят процесс бронирования, однако на деле сталкивались с дополнительными затратами и ограничениями в системе поддержки клиентов. Хотя платежи за чаевые и ВИП-услуги в приложении указывались как добровольные, они часто были отмечены по умолчанию и скрыты в нижней части интерфейса.

Ложь при заморозке цен

Одна из самых популярных услуг компании — предложение «Прике Фризе» или «Холд те Рум» — также подверглась критике. Hopper обещал, что с помощью этой услуги цена останется неизменной в течение определенного периода. Однако ФТК установила, что в приложении не была предоставлена четкая информация об ограничениях данной услуги. Например, заморозка цены действовала только до определенного лимита и только в том случае, если возможность бронирования сохранялась.

Средства в размере 35 миллионов долларов будут направлены на выплату компенсаций пострадавшим потребителям. Кроме того, согласно решению суда, Hopper впредь обязан воздерживаться от любого неверного толкования структуры ценообразования. Компания обязана полностью и прозрачно указывать все скрытые комиссии и окончательную стоимость до того, как пользователь совершит платеж.

Hopper не единственная компания, столкнувшаяся с этой проблемой. В последнее время ФТК ведет борьбу с рядом крупных сервисов по поводу «мусорных сборов» (джунк фис):

платформа по продаже билетов СтубХуб согласилась выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов;

Booking Холдингс была оштрафована на 9,5 миллионов долларов за сокрытие цен на отели;

Match, Фортните и необанк Даве также достигли соглашений по аналогичным обвинениям.

Приложение Hopper было запущено в 2014 году, и к 2024 году количество скачиваний по всему миру превысило 120 миллионов. Учитывая, что пользователи из Узбекистана также используют это приложение для международных поездок, при бронировании на подобных глобальных платформах рекомендуется внимательно следить за окончательной ценой и автоматически отмеченными «чекбоксами».