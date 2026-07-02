Сервис путешествий Hopper оштрафован на 35 миллионов долларов за скрытые платежи
Мобильное приложение Hopper, известное использованием AI для прогнозирования цен на авиабилеты и отели, достигло соглашения с Федеральной торговой комиссией США (ФТК) на сумму 35 миллионов долларов. Данное соглашение последовало за обвинениями компании в введении пользователей в заблуждение и сокрытии окончательной стоимости услуг. Этот случай стал очередным серьезным шагом в защите прав потребителей на цифровом рынке. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.
По данным ФТК, приложение Hopper использовало дизайн интерфейса с так называемыми «дарк паттернс» (темными паттернами), которые принуждали пользователей принимать нежелательные решения. С помощью этого метода компания скрывала дополнительные платежи, автоматически выбирала опциональные услуги и затрудняла понимание реальной стоимости сервиса. Подобная практика привела к тому, что многие путешественники столкнулись с неожиданными расходами.
В частности, регулятор подчеркивает, что Hopper обманывал потребителей в отношении услуг «ВИП Суппорт» и «Прике Фризе» (Заморозка цены). Пользователи полагали, что эти функции упростят процесс бронирования, однако на деле сталкивались с дополнительными затратами и ограничениями в системе поддержки клиентов. Хотя платежи за чаевые и ВИП-услуги в приложении указывались как добровольные, они часто были отмечены по умолчанию и скрыты в нижней части интерфейса.
Ложь при заморозке ценОдна из самых популярных услуг компании — предложение «Прике Фризе» или «Холд те Рум» — также подверглась критике. Hopper обещал, что с помощью этой услуги цена останется неизменной в течение определенного периода. Однако ФТК установила, что в приложении не была предоставлена четкая информация об ограничениях данной услуги. Например, заморозка цены действовала только до определенного лимита и только в том случае, если возможность бронирования сохранялась.
Средства в размере 35 миллионов долларов будут направлены на выплату компенсаций пострадавшим потребителям. Кроме того, согласно решению суда, Hopper впредь обязан воздерживаться от любого неверного толкования структуры ценообразования. Компания обязана полностью и прозрачно указывать все скрытые комиссии и окончательную стоимость до того, как пользователь совершит платеж.
Hopper не единственная компания, столкнувшаяся с этой проблемой. В последнее время ФТК ведет борьбу с рядом крупных сервисов по поводу «мусорных сборов» (джунк фис):
- платформа по продаже билетов СтубХуб согласилась выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов;
- Booking Холдингс была оштрафована на 9,5 миллионов долларов за сокрытие цен на отели;
- Match, Фортните и необанк Даве также достигли соглашений по аналогичным обвинениям.
…