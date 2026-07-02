Intel расширила возможности иГПУ: чипы Panther Lake могут занимать почти всю оперативную память

Компания Intel представила революционное обновление для интегрированных графических ядер (иГПУ) Intel Арк в своих процессорах нового поколения Panther Lake. Теперь эти графические системы при необходимости смогут использовать почти всю оперативную память (RAM) компьютера. Ожидается, что этот технологический шаг откроет новую страницу в повышении графической производительности ноутбуков и компактных систем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Последнее обновление драйверов, выпущенное компанией, коренным образом изменило алгоритмы распределения системных ресурсов. По данным иксбт.ком, с помощью новых настроек интегрированный графический процессор может зарезервировать под свои нужды до 93% оперативной памяти системы. Это беспрецедентный показатель, так как обычно объем памяти, выделяемый для иГПУ, был строго ограничен.

Новый подход к распределению ресурсов

Специалисты Intel объяснили эту возможность на примере системы с 64 GB оперативной памяти. В такой конфигурации графическое ядро Intel Арк может освоить до 59,5 GB памяти. Хотя ноутбуков со 128 GB RAM на рынке сейчас немного, моделей с 64 GB достаточно, и именно для них эта новость имеет большое значение.

Стоит отметить, что для обычных компьютерных игр такой огромный объем видеопамяти не требуется. Современные игры обычно ограничиваются 8-16 GB видеопамяти. Однако предоставление большей части оперативной памяти в распоряжение иГПУ может быть полезно в других профессиональных задачах.

Практическая значимость и ограничения

Основная цель этого обновления — облегчить такие процессы, как сложные вычисления, работа с большими объемами данных и обучение моделей AI локально на устройстве. Хотя графическое ядро само по себе может не обладать сверхвысокой производительностью, доступ к большому объему памяти расширяет его функциональность.

Учитывая, что на рынке Узбекистана ноутбуки на базе процессоров Intel очень популярны, эта технология закономерно будет интересна и местным разработчикам, и дизайнерам. Особенно ультрабуки, не имеющие мощной дискретной видеокарты, но оснащенные большим объемом оперативной памяти, теперь смогут справляться с более тяжелыми задачами.

Тем не менее, пользователям рекомендуется быть осторожными. Если графическое ядро займет 93% системной памяти, общая скорость работы компьютера может снизиться из-за нехватки ресурсов для операционной системы и других приложений. Инженеры Intel советуют активировать эту функцию только для специальных профессиональных нужд.