Сэндвичи и искусственный интеллект: странная тенденция в документах IPO Джерсей Мике’с

·21·Технологии
Сэндвичи и искусственный интеллект: странная тенденция в документах IPO Джерсей Мике’с

На современном финансовом рынке термин искусственный интеллект (AI) стал настолько популярным, что теперь даже отрасли, не имеющие никакого отношения к технологиям, пытаются использовать это магическое слово, чтобы привлечь внимание инвесторов. Самым ярким примером могут служить действия известной американской сети сэндвичей — компании Джерсей Мике’с — накануне выхода на биржу (IPO). Несмотря на то, что основной деятельностью компании является общепит, в официальных документах она делает акцент на технологических трендах. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Специалисты, проанализировавшие документы IPO в форме С-1, представленные Джерсей Мике’с, обнаружили любопытный факт. Оказалось, что эта сеть, занимающаяся продажей обычных саб-сэндвичей, использовала термины «искусственный интеллект» и «AI» в своем отчете целых 22 раза. Этот показатель считается высоким даже для многих чисто технологических стартапов. Бесконечная жажда инвесторов к искусственному интеллекту заставляет пересматривать свои стратегии даже предприятия общественного питания.

Технологический риск или маркетинговый ход?

Интересно то, что Джерсей Мике’с не уточнила, с какой именно целью она планирует использовать эту технологию. Компания ограничилась общей фразой: «мы начинаем использовать технологии AI в нашем бизнесе». Самое забавное, что искусственный интеллект был упомянут и в списке факторов, которые могут представлять риск для инвесторов. Подобные «дежурные» предупреждения обычно используются компаниями для юридической защиты.

Безусловно, как крупная сеть, работающая по франчайзингу, Джерсей Мике’с опирается на программное обеспечение (упомянуто 52 раза) и базы данных (упомянуто 112 раз). Однако роль искусственного интеллекта в процессе приготовления сэндвичей вызывает сомнения у отраслевых экспертов. Эта ситуация расценивается скорее как попытка выглядеть современной и инновационной в глазах инвесторов.

Опыт других компаний и реальные риски

Внедрение искусственного интеллекта в пищевой промышленности не всегда заканчивается успехом. Например, сеть Старбукс некоторое время назад запустила АИ-инструмент для расчета запасов продукции. Однако проект был остановлен из-за ошибок системы и неверных расчетов. Джерсей Мике’с также хочет избежать подобных рисков, но в их документах риски, связанные с AI, упоминаются даже чаще, чем погодные условия.

Аналитики отмечают, что погодный фактор в документах Джерсей Мике’с упомянут всего 5 раз, а реальные угрозы, такие как удары молнии, вообще не ментионед. При этом в 2021 году один из ресторанов в Техасе серьезно пострадал от удара молнии. Это свидетельствует о том, что компании больше внимания уделяют популярным трендам, чем реальным рискам.

Подводя итог, пример Джерсей Мике’с показывает, насколько высоко сегодня поднялся уровень хайпа вокруг искусственного интеллекта. Приносит ли технология реальную пользу или нет — сейчас неважно, главное, что она привлекает внимание инвесторов. В то время как на рынке Узбекистана также растет интерес к технологическим решениям, подобные тенденции на международной арене могут стать своеобразным уроком и для местных предпринимателей.

Искусственный ИнтеллектIPOJersey Mike’sТехнологииИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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