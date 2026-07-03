Революция в системе образования Китая: искусственный интеллект стал обязательным на всех уровнях

Правительство Китая объявило о масштабной стратегии, направленной на коренное реформирование национальной системы образования. Согласно ей, изучение технологий искусственного интеллекта (AI) станет обязательным во всех образовательных учреждениях всех уровней. Этот пятилетний план, утвержденный Государственным советом КНР, расценивается как важный шаг на пути к обеспечению технологической независимости страны. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает издание.

Новая программа основана непосредственно на призывах председателя КНР Си Цзиньпина ускорить подготовку специалистов в области передовых технологий. В условиях замедления темпов экономического роста и усиления технологического соперничества с США, Пекин рассматривает искусственный интеллект как основной драйвер будущего развития. Цель — повышение цифровой грамотности учащихся и студентов, а также формирование у них навыков практического использования современных интеллектуальных систем.

Стратегические цели и технологический суверенитет

Согласно документу Госсовета, региональным администрациям поручено строго обеспечить реализацию данной политики на местах. Эта инициатива является частью стратегии Пекина по достижению мирового лидерства в критически важных отраслях. В условиях экспортных ограничений на передовые полупроводники и вычислительные системы, вводимых западными странами, Китай вынужден создавать собственную национальную технологическую базу.

С помощью этой реформы правительство Китая стремится одновременно решить две важные задачи: ускорить внедрение AI-технологий для повышения производительности труда в экономике и одновременно смягчить негативное влияние автоматизации на рынок труда. Поскольку уровень безработицы среди молодежи в стране остается высоким, этот вопрос считается крайне чувствительным.

Рынок труда и социальная защита

Министерство образования Китая ранее рекомендовало вузам расширить программы в области искусственного интеллекта. Это рассматривается как основной фактор повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. В то же время Пекин старается поддерживать баланс между автоматизацией и занятостью.

Это подтверждают и последние судебные решения. Китайские суды в ряде случаев признали незаконным увольнение сотрудников исключительно с целью замены их системами искусственного интеллекта. Это демонстрирует намерение правительства осуществлять технологический прогресс без ущерба для социальной стабильности.

Резюмируя, Китай стремится обеспечить долгосрочное технологическое превосходство путем интеграции искусственного интеллекта в систему образования. Такой подход позволяет не только повысить экономическую эффективность, но и подготовить будущие поколения к новой цифровой реальности.