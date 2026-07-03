Цены на складные смартфоны Samsung резко вырастут: З Фолд 8 Ultra может установить рекорд

·43·Технологии
Цены на складные смартфоны Samsung резко вырастут: З Фолд 8 Ultra может установить рекорд

Южнокорейский технологический гигант Samsung планирует значительно повысить цены на свои следующие складные смартфоны. Согласно данным издания ВинФутуре, полученным от европейских ритейлеров, стоимость устройств нового поколения будет существенно выше, чем у предыдущих моделей. Ожидается, что это изменение серьезно отразится на кошельках пользователей премиум-сегмента. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Самые впечатляющие цифры относятся к модели Galaxy Z Фолд 8 Ultra. По имеющимся данным, топовая конфигурация этого флагмана на европейском рынке может быть оценена примерно в 2800 евро. Ожидается, что топовая версия стандартного Galaxy Z Фолд 8 выйдет по цене 2600 евро. Эти цены станут одними из самых высоких в истории смартфонов Samsung, что знаменует новый этап в ценовой политике бренда.

Основные причины роста цен

По мнению экспертов, у такого резкого скачка цен есть несколько объективных причин. Во-первых, продолжающийся рост цен на модули памяти DRAM и NAND на мировом рынке напрямую влияет на себестоимость производства. Чем больше объем оперативной и постоянной памяти смартфонов, тем более заметна эта разница.

Во-вторых, технические характеристики модели Ultra, включая усовершенствованную технологию дисплея и сложный механизм складывания, также играют важную роль в формировании конечной цены. Samsung позиционирует свои флагманские устройства не просто как средство связи, но и как высокотехнологичный символ статуса, что приводит к тому, что цены становятся даже выше, чем у флагманов Apple iPhone.

Примерный прайс-лист новых устройств будет выглядеть следующим образом:

  • Galaxy Z Фолд 8 Ultra (топ-версия) — 2800 евро;
  • Galaxy Z Фолд 8 (топ-версия) — 2600 евро;
  • Смарт-часы нового поколения также будут представлены по соответствующим повышенным ценам.
Для рынка Узбекистана эти цены могут быть еще выше с учетом таможенных платежей и затрат на логистику. В настоящее время серия Galaxy Z Фолд занимает свою нишу в высоком сегменте местного рынка, однако цены, превышающие 30 миллионов сумов, могут привести к некоторому снижению спроса или к тому, что покупатели будут больше внимания уделять моделям предыдущих поколений.

Ожидается, что Samsung проведет презентацию Galaxy Унпакед в этом году 22 июля в Лондоне. На этом мероприятии будут продемонстрированы не только смартфоны, но и обновленные смарт-часы, а также другие устройства экосистемы. Официальные цены и технические характеристики будут подтверждены именно в этот день.

Резюмируя, Samsung, сохраняя лидерство на рынке складных смартфонов, одновременно покоряет новые вершины в ценообразовании. Если данные инсайдеров подтвердятся, Galaxy Z Фолд 8 Ultra станет одним из самых дорогих массовых смартфонов на рынке.

SamsungСмартфонGalaxy Z Fold 8ТехнологииЦены
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Samsung Galaxy S27 Ultra может установить рекорд по емкости аккумулятораSamsung Galaxy S27 Ultra может установить рекорд по емкости аккумулятораСегодня, 18:57Оператор Т2 сделал бесплатный интернет в международном роуминге постоянной услугойОператор Т2 сделал бесплатный интернет в международном роуминге постоянной услугойСегодня, 18:21Microsoft сделала неожиданный шаг: в браузер Эдге добавили вход через аккаунт GoogleMicrosoft сделала неожиданный шаг: в браузер Эдге добавили вход через аккаунт GoogleСегодня, 17:30Серьезный конкурент Starlink: Amazon запускает свой спутниковый интернетСерьезный конкурент Starlink: Amazon запускает свой спутниковый интернетСегодня, 16:58Samsung Galaxy S27 Pro получит мощность Galaxy S26 Ultra в компактном корпусеSamsung Galaxy S27 Pro получит мощность Galaxy S26 Ultra в компактном корпусеСегодня, 16:21Самый дорогой смартфон в истории Apple: iPhone Ultra может быть оценен до 3000 долларовСамый дорогой смартфон в истории Apple: iPhone Ultra может быть оценен до 3000 долларовСегодня, 15:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5