Цены на складные смартфоны Samsung резко вырастут: З Фолд 8 Ultra может установить рекорд

Южнокорейский технологический гигант Samsung планирует значительно повысить цены на свои следующие складные смартфоны. Согласно данным издания ВинФутуре, полученным от европейских ритейлеров, стоимость устройств нового поколения будет существенно выше, чем у предыдущих моделей. Ожидается, что это изменение серьезно отразится на кошельках пользователей премиум-сегмента. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Самые впечатляющие цифры относятся к модели Galaxy Z Фолд 8 Ultra. По имеющимся данным, топовая конфигурация этого флагмана на европейском рынке может быть оценена примерно в 2800 евро. Ожидается, что топовая версия стандартного Galaxy Z Фолд 8 выйдет по цене 2600 евро. Эти цены станут одними из самых высоких в истории смартфонов Samsung, что знаменует новый этап в ценовой политике бренда.

Основные причины роста цен

По мнению экспертов, у такого резкого скачка цен есть несколько объективных причин. Во-первых, продолжающийся рост цен на модули памяти DRAM и NAND на мировом рынке напрямую влияет на себестоимость производства. Чем больше объем оперативной и постоянной памяти смартфонов, тем более заметна эта разница.

Во-вторых, технические характеристики модели Ultra, включая усовершенствованную технологию дисплея и сложный механизм складывания, также играют важную роль в формировании конечной цены. Samsung позиционирует свои флагманские устройства не просто как средство связи, но и как высокотехнологичный символ статуса, что приводит к тому, что цены становятся даже выше, чем у флагманов Apple iPhone.

Примерный прайс-лист новых устройств будет выглядеть следующим образом:

Galaxy Z Фолд 8 Ultra (топ-версия) — 2800 евро;

Galaxy Z Фолд 8 (топ-версия) — 2600 евро;

Смарт-часы нового поколения также будут представлены по соответствующим повышенным ценам.

Для рынка Узбекистана эти цены могут быть еще выше с учетом таможенных платежей и затрат на логистику. В настоящее время серия Galaxy Z Фолд занимает свою нишу в высоком сегменте местного рынка, однако цены, превышающие 30 миллионов сумов, могут привести к некоторому снижению спроса или к тому, что покупатели будут больше внимания уделять моделям предыдущих поколений.

Ожидается, что Samsung проведет презентацию Galaxy Унпакед в этом году 22 июля в Лондоне. На этом мероприятии будут продемонстрированы не только смартфоны, но и обновленные смарт-часы, а также другие устройства экосистемы. Официальные цены и технические характеристики будут подтверждены именно в этот день.

Резюмируя, Samsung, сохраняя лидерство на рынке складных смартфонов, одновременно покоряет новые вершины в ценообразовании. Если данные инсайдеров подтвердятся, Galaxy Z Фолд 8 Ultra станет одним из самых дорогих массовых смартфонов на рынке.