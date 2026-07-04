Серия Samsung Galaxy З Фолд 8 и Флип 8: раскрыт дизайн новых флагманов

Южнокорейский технологический гигант Samsung работает над своими следующими складными смартфонами. Хотя до официальной презентации ещё есть время, производитель аксессуаров Тинорне опубликовал качественные изображения грядущих моделей Galaxy Z Фолд 8 Ultra, Galaxy Z Фолд 8 и Galaxy Z Флип 8. Эти данные обогащают представления о том, как будут выглядеть устройства нового поколения. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным издания иксбт.ком, опубликованные изображения полностью раскрывают внешний вид и концепцию дизайна устройств. Модели Galaxy Z Фолд 8 Ultra и Galaxy Z Флип 8 сохраняют характерный стиль своих предшественников, тогда как стандартная модель Galaxy Z Фолд 8, как ожидается, предстанет в совершенно новом облике. Именно эта модель вызывает наибольший интерес среди экспертов и пользователей.

Революционные изменения в дизайне

Соотношения сторон внешнего и внутреннего экранов новой модели Galaxy Z Фолд 8 существенно изменились. По словам инсайдеров отрасли, пропорции экранов, применённые Samsung в данной модели, будут схожи с теми, что ожидаются в складном смартфоне iPhone Ultra, который в будущем представит Apple. Это свидетельствует о формировании нового стандарта форм-фактора складных устройств среди лидеров рынка.

Изображения, предоставленные Тинорне, полностью совпадают с ранее распространёнными КАД-рендерами и инсайдерской информацией. Это повышает вероятность того, что финальный продукт будет выглядеть именно так. Похоже, инженеры Samsung сосредоточили основные усилия на уменьшении толщины устройства и дальнейшем сужении рамок вокруг экрана.

Технические возможности и дата презентации

На рынке смартфонов Узбекистана складные модели бренда Samsung, в частности серии Фолд и Флип, занимают почётное место. Ожидается, что в устройствах нового поколения особое внимание будет уделено не только дизайну, но и производительности. В частности, все флагманы будут оснащены процессорами последнего поколения и функциями искусственного интеллекта (AI).

По данным, официальная премьера смартфонов новой линейки Galaxy Z запланирована на 22 июля текущего года в Лондоне. На данном мероприятии Samsung может продемонстрировать не только смартфоны, но и другие новые элементы экосистемы. Пока производитель не дал официального комментария по поводу утёкшей информации.