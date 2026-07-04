Revolut представил необычную банковскую карту с мемом Doge и светящимися глазами

Компания Revolut, один из ведущих представителей мира финтеха, объявила о выпуске новой дебетовой карты Mastercard с уникальным дизайном для своих клиентов в Германии. Эта карта привлекает внимание многих не только внешним видом, но и техническими возможностями. Её главная особенность — во время совершения платежа глаза персонажа на карте начинают светиться. Об этом Ixbt.com сообщает .

На лицевой стороне карты изображён ставший знаменитым в интернете мем Doge (собака породы сиба-ину). Когда пользователь совершает бесконтактную оплату в магазинах, в секунды установления связи с терминалом загораются два LED-индикатора, установленные вместо глаз собаки. Этот процесс придаёт обычной платёжной операции особое удовольствие.

Технологическое решение и принцип работы

Естественно, многих интересует, как питается такое миниатюрное устройство. По данным ixbt.com, в этой карте нет ни встроенного аккумулятора, ни батареи. Энергия, необходимая для свечения индикаторов, берётся непосредственно из NFC-поля платёжного терминала. Энергии, передаваемой по протоколу EMV Contactless, хватает не только для работы чипа и антенны, но и для кратковременного включения светодиодов.

Сейчас эту эксклюзивную карту можно заказать через приложение Revolut за 30 евро. Следует отметить, что услуга доставки в эту стоимость не входит и оплачивается отдельно. Карта выпущена ограниченным тиражом и предназначена в основном для преданных фанатов бренда и любителей необычных гаджетов.

Специальное предложение для поклонников криптовалют

Новый продукт доступен не каждому. Revolut предлагает эту карту в качестве специального предложения только для клиентов, пользующихся криптовалютным разделом сервиса. При выпуске карты требуется привязать её к одному или нескольким криптокошелькам или к обычному банковскому счёту.

На финансовом рынке Узбекистана в последние годы также уделяется большое внимание дизайну банковских карт. И хотя в наших местных банках карты с LED-подсветкой пока не получили распространения, такой креативный подход международных сервисов, как Revolut, свидетельствует о том, что в будущем банковские продукты станут не только платёжным средством, но и своеобразным аксессуаром.