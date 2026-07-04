В США школьные автобусы спасают энергосистему в период сильной жары

В США сотни простаивающих во время летних каникул электрических школьных автобусов приступили к выполнению новой задачи — помощи энергосистеме страны. Эти гигантские «аккумуляторы на колёсах» служат для снижения нагрузки на электросеть в аномально жаркие дни и предотвращения дефицита энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в настоящее время в штатах от Калифорнии до Северной Каролины более 200 автобусов подключены к общей сети в рамках специального проекта. В этом процессе используется технология Вехикле-то-Грид (В2Г). Данная технология позволяет электромобилям не только заряжаться, но и в периоды высокой потребности возвращать накопленную энергию обратно в сеть.

Согласно отчёту Института мировых ресурсов (ВРИ), из 6700 электрических автобусов в США около 230 участвуют в данной программе. Они способны одновременно поставлять в сеть до 8 МВт·ч электроэнергии. Хотя этот показатель кажется незначительным на фоне потребления крупных систем, таких как ПДжМ, обслуживающей 67 миллионов человек, он играет важную роль в обеспечении стабильности на местном уровне.

Преимущества технологии В2Г

Электрические школьные автобусы отлично подходят для таких задач, поскольку каждый из них оснащён аккумуляторами ёмкостью более 200 кВт·ч. В летние месяцы, когда ученики на каникулах, транспортные средства практически не используются. Это позволяет эффективно использовать их для хранения энергии и возврата в сеть в часы пиковой нагрузки.

В настоящее время в 21 штате США 31 энергетическая компания поддерживает данные программы. По мнению специалистов, этот метод не только защищает сеть, но и может приносить школьным округам дополнительный доход или помогать покрывать расходы на электроэнергию.

Перспективы на будущее

По прогнозам ВРИ, в ближайшие годы парк электрических школьных автобусов увеличится более чем в два раза и достигнет 14 625 единиц. Большинство из них будут поддерживать функцию двустороннего обмена энергией. Это свидетельствует о том, что в будущем роль электромобилей в обеспечении энергетической безопасности крупных городов будет незаменимой.

В условиях Узбекистана управление нагрузкой на электросеть в аномально жаркие и холодные дни также является актуальной задачей. Опыт США показывает, что электрификация транспортной системы имеет стратегическое значение не только для экологии, но и для стабильности энергосистемы. В будущем в нашей стране также существуют возможности внедрения подобных интеллектуальных систем через электрификацию общественного транспорта.