Google в новой рекламе написал Декларацию независимости США с помощью искусственного интеллекта

В преддверии 250-летия независимости США компания Google представила свой новый рекламный ролик. В нем технологический гигант задает интересный вопрос: если бы в 1776 году американские отцы-основатели имели современные технологии, в каком виде была бы подготовлена Декларация независимости? Данное видео направлено на демонстрацию возможностей Google Воркспаке и искусственного интеллекта Gemini, гармонично объединяя историческую реальность с современной корпоративной средой. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В рекламном ролике можно увидеть, как Томас Джефферсон работает над документом и получает сообщение от Бенджамин Франклин. Процесс полностью перенесен в экосистему Google: редактирование осуществляется через Google Docs, встречи планируются через Google Календар, а обсуждения проводятся удаленно на платформе Google Мит. В финале все участники утверждают документ с помощью электронной подписи.

Искусственный интеллект и исторический процесс

В соответствии с технологическими тенденциями 2026 года, Google также внедрил в этот процесс элементы искусственного интеллекта. В частности, исторические личности используют систему Gemini для выбора изображения различных животных в качестве национальной печати. Кроме того, искусственный интеллект ведет протокол встреч и даже дает рекомендации по отклонению запроса короля Георга ИИИ на доступ к документу.

Компания через эту рекламу попыталась показать, насколько удобны её АИ-инструменты в повседневных и даже глобально значимых делах. Визуальная часть видео также заслуживает внимания — она имеет характерный блеск, присущий видео, созданным искусственным интеллектом. Это еще раз подчеркивает место технологии не только в создании текстов, но и визуального контента.

Противоречивые реакции в социальных сетях

По сообщению издания The Verge, реклама была воспринята в социальных сетях по-разному. Пользователи YouTube и Instagram в основном приняли видео в позитивном и шутливом ключе, тогда как в сети Bluesky пролился дождь критики. Многие пользователи и историки считают неуместным изображение процесса создания важного политического документа подобным образом.

В частности, историк Ангус Джохнстон подчеркнул, что трудно доказать полезность АИ-инструментов для политической организации или человеческого сотрудничества. По мнению критиков, внедрение искусственного интеллекта в такой важный исторический контекст кажется несколько искусственным и неискренним. Тем не менее, Google через эту кампанию стремился повысить популярность своих продуктов.

Для пользователей в Узбекистане такие инструменты, как Google Воркспаке и Gemini, также становятся всё более популярными с каждым днем. Подобные креативные рекламы помогают понять, как технологии могут применяться не только в бизнесе, но и в творческих процессах. Хотя исторические события представлены с юмором, это отражает основные тенденции современного цифрового мира.