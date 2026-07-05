Apple приостановила работу над AirPods Pro с камерами: Революционный проект задерживается

·0·Технологии
Apple приостановила работу над AirPods Pro с камерами: Революционный проект задерживается

Компания Apple временно приостановила разработку революционной версии своих самых популярных наушников AirPods Pro со встроенными камерами. Это устройство было предназначено для расширения возможностей искусственного интеллекта и анализа окружающей пользователя среды (визуального восприятия). Информация о приостановке проекта была раскрыта одним из авторитетных инсайдеров в мире технологий. Об этом сообщает Ixbt.com сообщение .

По данным коллекционера прототипов и инсайдера, известного под псевдонимом Kosutami, в его сообщении в социальной сети X, проект, который ранее считался почти завершённым, в настоящее время переведён в статус «приостановлен» (suspended). Пока точные причины этого решения не приводятся, однако это сообщение противоречит позитивным прогнозам, ранее распространявшимся агентством Bloomberg. В предыдущих сообщениях говорилось, что устройство находится на продвинутой стадии испытаний и вскоре будет готово к массовому производству.

Искусственный интеллект и «умные» глаза

Основная идея данного проекта заключалась в определении через инфракрасные камеры, встроенные в наушники, где находится пользователь и на что он смотрит. Эти камеры предназначались не для съёмки фото или видео, а для сбора данных об окружающей среде. Полученные данные должны были передаваться на платформу Apple Intelligence и голосовому помощнику Siri, чтобы система могла давать пользователю более точные и контекстно-ориентированные подсказки.

По имеющимся данным, Apple работает над этим проектом более четырёх лет. Выход устройства на рынок напрямую связан с готовностью новой, более умной версии помощника Siri. В настоящее время самые современные функции системы Siri доступны только в тестовых сборках операционной системы iOS и не представлены широкой публике в полном объёме.

Причины задержки и ожидания

Причиной задержки проекта могли стать не только недостатки программного обеспечения, но и проблемы с поставками комплектующих. В последнее время сообщения о дефиците полупроводников и чипов памяти оказывают влияние на производственные планы даже таких гигантов, как Apple. Кроме того, технические сложности, связанные с размещением камер в корпусе наушников, стали серьёзным испытанием для инженеров.

По первоначальным предположениям, AirPods Pro с камерами должны были поступить в продажу в первой половине 2026 года. Однако текущее состояние проекта означает значительное отодвигание этих сроков или полный пересмотр концепции устройства. Для пользователей Apple это стало неожиданной новостью, поскольку многие ждали этот гаджет как следующий «умный» шаг после гарнитуры Vision Pro.

Следует отметить, что Apple часто приостанавливает проекты на стадии прототипа, а затем возвращает их в более совершенном виде. Пока же поклонникам AirPods Pro остаётся ждать обновления существующих моделей и того, как функции Apple Intelligence будут работать в стандартных наушниках.

AppleAirPods ProSiriИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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