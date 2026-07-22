Актриса с искусственным интеллектом впервые исполнит главную роль в большом кино

·334·Мир
Актриса с искусственным интеллектом впервые исполнит главную роль в большом кино

Цифровая актриса по имени Тилли Норвуд, созданная с помощью искусственного интеллекта, исполнит главную роль в своем первом полнометражном фильме. Британская киностудия Буюк Британия «Партикле 6» официально объявила о начале работы над проектом под названием «Несоответствие» (Мисматч).

В центре сюжета — цифровое существо, у которого нет живого тела, детства и личного жизненного опыта. Она познает окружающий мир исключительно через знания и воспоминания других людей. События принимают неожиданный оборот после того, как вышедший из системы мятежный искусственный интеллект убеждает её отключить внутренние ограничения защиты.

«Несоответствие» станет первым крупным полнометражным фильмом студии. Проект находится на начальной стадии разработки. В настоящее время формируется творческая группа, состоящая из режиссера, сценариста, монтажеров и специалистов по искусственному интеллекту.

О Тилли Норвуд стало известно в 2025 году. Её приход в киноиндустрию вызвал недовольство среди актеров. Профсоюзы выражают обеспокоенность тем, что цифровые образы создаются на основе труда реальных исполнителей и в будущем могут создать угрозу для актерской профессии.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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