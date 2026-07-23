SpaceX на пороге покорения космоса: ракета Starship В3 готова к полету

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вступила в финальную стадию подготовки к очередному испытательному полету своего мощнейшего космического корабля — Starship В3. На космодроме Starbase на юге штата Техас гигантский ракетный комплекс был установлен на стартовой площадке. Подобные испытания имеют решающее значение для планов человечества по полетам на Марс и созданию постоянных баз на Луне. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новые снимки, сделанные фотографом проекта NASA Спакефлигхт Максом Эвансом, вызвали большой интерес в социальных сетях. На кадрах виден полный комплекс Starship, состоящий из ускорителя Бустер 20 и корабля Шип 40, на фоне заката. Особенно впечатляет то, как крошечными на фоне ракеты выглядят сотрудники, работающие на манипуляторах огромной башни Мечазилла, что еще раз доказывает гигантские размеры этой конструкции.

По данным иксбт.ком, инженеры в данный момент завершили дополнительные проверки ускорителя Super Heavy. Ракета Starship В3 отличается от предыдущих версий усовершенствованной двигательной системой и грузоподъемностью. Этот 13-й интегрированный испытательный полет является для компании возможностью продемонстрировать технологическую стабильность.

Технические проблемы и новые сроки

Напомним, что первоначальная попытка запуска ракеты была запланирована на 16 июля текущего года. Однако из-за выявленных технических неисправностей в двигательной установке старт был отложен. Специалисты SpaceX провели повторную проверку всех систем и усилили меры безопасности.

Согласно новому графику, ожидается, что стартовое окно откроется в 17:45 по центральному времени США (около 03:45 ночи 24 июля по времени Узбекистана). В ходе этого испытания корабль должен выйти из атмосферы, двигаться по заданной траектории и протестировать алгоритмы обратной посадки.

Проект Starship является важным поворотным моментом не только для SpaceX, но и для всей мировой аэрокосмической индустрии. Ожидается, что эта полностью многоразовая система значительно снизит расходы на доставку грузов в космос. Любители космонавтики из Узбекистана также смогут следить за этим историческим процессом через онлайн-трансляции.