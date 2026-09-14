Ноутбук Мечрево с RTX 5090 и его технические возможности

Согласно данным Иксбт.ком, бренд Мечрево пополнил свою линейку ноутбуков Канглонг 16 Ultra новой флагманской конфигурацией с высочайшей производительностью. Устройство вызывает большой интерес в мире технологий, так как оснащено аппаратным обеспечением последнего поколения, включая мощнейший графический ускоритель и высокопроизводительный процессор. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В качестве основы нового ноутбука выбран процессор AMD Ryzen 9 9955ХКс3Д, который работает в связке с 64 GB оперативной памяти ДДР5-5600 и NVMe SSD накопителем объемом 2 TB. Такие высокие показатели позволяют устройству безупречно справляться с самыми сложными вычислениями, 3Д-моделированием и современными видеоиграми.

Впечатляющий экран и высокая частота

Внешний вид и визуальные возможности устройства также заслуживают внимания. Ноутбук выполнен в прочном и современном цельнометаллическом корпусе и оснащен 16-дюймовым Mini LED экраном. Этот дисплей поддерживает высокое разрешение 2560×1600 пикселей и обеспечивает впечатляющую частоту обновления 300 Hz.

Кроме того, экран обеспечивает 100% охват цветового пространства ДКИ-П3, а его пиковая яркость достигает 1200 нит. Это является важным аспектом как для профессионалов, работающих с цветом, так и для любителей игр.

Система охлаждения и ценовая политика

Для защиты передовых компонентов от перегрева используется мощная система воздушного охлаждения с тремя вентиляторами, а также интерфейс для подключения контура жидкостного охлаждения. Примечательно, что внешняя система водяного охлаждения входит в комплект поставки. Устройство оснащено адаптером питания на 420 В и аккумулятором емкостью 99 Wh.

В настоящее время данная флагманская модель поступила в продажу на платформе ДжД.ком по цене 31 999 юаней. С учетом государственных субсидий в некоторых регионах цена может снизиться до 30 499 юаней или примерно до 4500 долларов США.