Карло Анчелотти подтвердил завершение карьеры Неймара в сборной
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил, что карьера нападающего Неймара в национальной команде официально завершена. После неудачного выступления на чемпионате мира отмечается, что пришло время для кардинальных перемен в составе пятикратных чемпионов мира и ставки на молодых футболистов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
В интервью изданию CNN Эспортес опытный специалист заявил, что лидер бразильцев принял решение покинуть сборную по собственному желанию. По словам Анчелотти, найти прямую замену такому уникальному таланту, как Неймар, невозможно, и заполнить этот пробел будет крайне сложно.
Шаг к новому поколениюС уходом Неймара в бразильском футболе открывается новая страница. Тренерский штаб совместно со спортивным директором Родриго Каэтано разработал план по радикальному обновлению команды к мундиалю 2030 года. В последних составах ветераны отошли на второй план, а основное внимание уделяется перспективной молодежи из местного чемпионата и Европы.
Согласно плану Анчелотти, теперь основной акцент будет сделан на игроках 2004, 2005 и 2006 годов рождения. Даже подростки 2008 года рождения с огромным потенциалом находятся под наблюдением тренеров, и их поэтапное привлечение в состав планируется с учетом возраста.
Приоритет командной игрыКак сообщает Goal.com, одной из главных проблем эпохи Неймара была зависимость исхода матчей от индивидуального мастерства одного игрока. Карло Анчелотти положил конец этой традиции, подчеркнув, что в современном футболе решающее значение имеют не индивидуальные таланты, а командные действия.
Итальянский специалист отметил, что, хотя индивидуальное мастерство повышает шансы на победу, современный футбол не прощает командной недисциплинированности. Поэтому ведется серьезная работа по созданию сильной и сплоченной команды в будущем.
Новый подход будет протестирован уже в ближайших матчах. В играх против Австралии и Индии тренерский штаб планирует дать шанс нескольким новым футболистам, чтобы оценить их долгосрочный потенциал.
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