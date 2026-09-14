Карло Анчелотти подтвердил завершение карьеры Неймара в сборной

·48·Спорт
Карло Анчелотти подтвердил завершение карьеры Неймара в сборной

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил, что карьера нападающего Неймара в национальной команде официально завершена. После неудачного выступления на чемпионате мира отмечается, что пришло время для кардинальных перемен в составе пятикратных чемпионов мира и ставки на молодых футболистов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию CNN Эспортес опытный специалист заявил, что лидер бразильцев принял решение покинуть сборную по собственному желанию. По словам Анчелотти, найти прямую замену такому уникальному таланту, как Неймар, невозможно, и заполнить этот пробел будет крайне сложно.

Шаг к новому поколению

С уходом Неймара в бразильском футболе открывается новая страница. Тренерский штаб совместно со спортивным директором Родриго Каэтано разработал план по радикальному обновлению команды к мундиалю 2030 года. В последних составах ветераны отошли на второй план, а основное внимание уделяется перспективной молодежи из местного чемпионата и Европы.

Согласно плану Анчелотти, теперь основной акцент будет сделан на игроках 2004, 2005 и 2006 годов рождения. Даже подростки 2008 года рождения с огромным потенциалом находятся под наблюдением тренеров, и их поэтапное привлечение в состав планируется с учетом возраста.

Приоритет командной игры

Как сообщает Goal.com, одной из главных проблем эпохи Неймара была зависимость исхода матчей от индивидуального мастерства одного игрока. Карло Анчелотти положил конец этой традиции, подчеркнув, что в современном футболе решающее значение имеют не индивидуальные таланты, а командные действия.

Итальянский специалист отметил, что, хотя индивидуальное мастерство повышает шансы на победу, современный футбол не прощает командной недисциплинированности. Поэтому ведется серьезная работа по созданию сильной и сплоченной команды в будущем.

Новый подход будет протестирован уже в ближайших матчах. В играх против Австралии и Индии тренерский штаб планирует дать шанс нескольким новым футболистам, чтобы оценить их долгосрочный потенциал.

НеймарКарло АнчелоттиБразилияСборнаяФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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