Почему Алишер Файз рад, когда люди узнают его? «Чего только не пережила моя душа...» (видео)

Заслуженный артист Республики Узбекистан Алишер Файз в проекте «13 студия» рассказал о своем отношении к тому, что его узнают на улице поклонники.

Певцу задали вопрос: после того, как в 2005 году он впервые выступил на одном из концертов, он стремился к известности и признанию, однако не пытается ли он годы спустя, наоборот, изменить свою внешность, чтобы люди его не узнавали?

«Нет, для меня это не так. Я ушел из дома, так и не насытившись материнской лаской. Я ушел с мыслью: "Я добьюсь этого, я устрою свою жизнь". Поэтому, когда меня узнают, я радуюсь. Мне это нравится», — сказал Алишер Файз.

Певец подчеркнул, что узнаваемость людьми свидетельствует не о его эго, а о том, что годы труда и стараний не прошли даром.

«Это не для того, чтобы потешить мое самолюбие. Я радуюсь тому, что мой труд не пропал зря. Например, если я надеваю очки, то только для того, чтобы солнце не слепило глаза. Если я надеваю кепку, у этого тоже есть своя причина.

Но у меня нет такого: "Пусть меня не узнают", или чего-то подобного. О боже, чего только моя душа не пережила, чтобы меня узнавали! Поэтому я не избегаю того, чтобы люди меня узнавали», — сказал певец.