Почему Алишер Файз рад, когда люди узнают его? «Чего только не пережила моя душа...» (видео)

·4·Культура
Почему Алишер Файз рад, когда люди узнают его? «Чего только не пережила моя душа...» (видео)

Заслуженный артист Республики Узбекистан Алишер Файз в проекте «13 студия» рассказал о своем отношении к тому, что его узнают на улице поклонники.

Певцу задали вопрос: после того, как в 2005 году он впервые выступил на одном из концертов, он стремился к известности и признанию, однако не пытается ли он годы спустя, наоборот, изменить свою внешность, чтобы люди его не узнавали?

«Нет, для меня это не так. Я ушел из дома, так и не насытившись материнской лаской. Я ушел с мыслью: "Я добьюсь этого, я устрою свою жизнь". Поэтому, когда меня узнают, я радуюсь. Мне это нравится», — сказал Алишер Файз.

Певец подчеркнул, что узнаваемость людьми свидетельствует не о его эго, а о том, что годы труда и стараний не прошли даром.

«Это не для того, чтобы потешить мое самолюбие. Я радуюсь тому, что мой труд не пропал зря. Например, если я надеваю очки, то только для того, чтобы солнце не слепило глаза. Если я надеваю кепку, у этого тоже есть своя причина.

Но у меня нет такого: "Пусть меня не узнают", или чего-то подобного. О боже, чего только моя душа не пережила, чтобы меня узнавали! Поэтому я не избегаю того, чтобы люди меня узнавали», — сказал певец.

Алишер Файз13 студияУзбекская эстрада
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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