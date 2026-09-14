Флагманы Samsung Galaxy S24 получили новые функции искусственного интеллекта

Южнокорейская компания Samsung начала процесс обновления программного обеспечения для своих флагманов предыдущих поколений. Согласно данным иксбт.ком, началась рассылка второй бета-версии (ЗЗИ4) интерфейса One UI 9 для серии смартфонов Galaxy S24. Это обновление примечательно тем, что предоставляет владельцам устройств двухлетней давности передовые возможности искусственного интеллекта, которые ранее были доступны только на новейших гаджетах. Об этом Иксбт.ком сообщает.

На мировом технологическом рынке пользователи высоко ценят долгосрочную актуальность своих устройств. Компания Samsung также регулярно оснащает свои флагманские модели новыми программными решениями. Стало известно, что благодаря текущему бета-обновлению ряд интересных функций, ожидаемых в будущих моделях Galaxy S26 и Galaxy Z Фолд8, стал доступен и на устройствах Galaxy S24.

Расширение возможностей искусственного интеллекта

Новое программное обеспечение включает в себя несколько заметных изменений, направленных на удовлетворение повседневных потребностей пользователей. В частности, обновленная система была дополнена следующими возможностями:

Нов Нудге — вспомогательная функция, предоставляющая пользователю контекстные подсказки в нужный момент.

Мй Фан Кам — расширяет возможности камеры, упрощая процесс создания контента.

Нов Бриеф — позволяет настраивать персонализированные информационные карточки.

Калл Бриеф — выводит процесс работы с голосовыми вызовами на новый уровень.

Внедрение этих функций значительно улучшает пользовательский опыт и помогает автоматизировать выполнение повседневных задач. Поэтапное внедрение инструментов искусственного интеллекта даже на более старые модели положительно воспринимается среди энтузиастов технологий.

Поскольку в настоящее время данное программное обеспечение распространяется в тестовом режиме, возможны некоторые мелкие ошибки. Однако компания планирует выпустить стабильную версию для всех пользователей после завершения бета-тестирования. Это позволит владельцам Galaxy S24 наслаждаться новейшими функциями без необходимости покупки нового устройства.