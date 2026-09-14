В Джизаке невестку месяцами жестоко истязали: трагедия женщины, сбежавшей с балкона

·3·Общество
В Джизаке невестку месяцами жестоко истязали: трагедия женщины, сбежавшей с балкона

Произошла страшная трагедия семейного насилия и жестокости, потрясшая общественность Узбекистана и не укладывающаяся в человеческом сознании. В Джизакской области молодая невестка после того, как ее муж был лишен свободы, на протяжении нескольких месяцев подвергалась бесчеловечным пыткам со стороны свекрови, золовки и ее дочери. Выяснилось, что родственники мужа оформили на имя женщины микрозайм, сняли отдельную квартиру в аренду и на долгое время заперли невестку в комнате, не имеющей никаких условий и туалета. Пострадавшую морили голодом, давая ей всего один кусок черствого хлеба в день, заставляли пить воду из унитаза туалета и насильно есть ядовитые вещества против тараканов и насекомых.

Мало того, несчастную женщину неоднократно обливали кипятком, обжигая все ее тело, и эти зверства снимали на камеру телефона. Во время очередных издевательств, 6 сентября, женщине чудом удалось спуститься с балкона и сбежать, после чего ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту по двум статьям Уголовного кодекса. Итак, как раскрылись эти страшные пытки, заставившие женщину даже отказаться от собственного ребенка, что стало причиной столь сильного озверения родственников и какое наказание ждет виновных?

Жестокость, начавшаяся после ареста мужа: микрозайм, аренда и превращенный в зиндан дом

Хронология не поддающихся разуму действий между свекровью и стороной сватов:

  • Невестка, погруженная в долги: После того как глава семьи был приговорен к тюремному заключению, его мать и сестры принудительно оформили на имя невестки кредит в микрофинансовой организации;

  • Плен в арендованной квартире: Многоэтажная квартира, снятая на полученные деньги, превратилась для невестки в настоящий лагерь для пленных;

  • Месячная изоляция в одной комнате: Пострадавшую заперли в помещении даже без туалета, полностью лишив любой связи с внешним миром;

  • Кусок хлеба и голод: Женщину сутками держали в голодном состоянии, ограничиваясь лишь тем, что бросали ей всего один кусок хлеба в день.

Вода из унитаза, яд и кипяток: садизм, запечатленный на видео

Методы жестоких пыток, примененных к несчастной женщине:

  • Принуждение пить из унитаза: Когда женщина просила воды, ей не давали чистую воду, а заставляли пить грязную воду из унитаза;

  • Поедание яда от насекомых: С целью полностью подорвать ее здоровье ее заставляли употреблять сильный химический яд, применяемый против тараканов;

  • Кипяток и обожженное тело: Золовка намеренно выливала кипяток на пострадавшую, безжалостно обжигая ее тело; на полученных фотографиях на руках и частях тела женщины отчетливо видны следы тяжелых термических ожогов;

  • Издевательства на камеру: Процесс этих страшных пыток и унижений регулярно снимался на камеры телефонов.

Спасение 6 сентября, больница и возбужденное уголовное дело

Развитие событий, спасших жизнь сбежавшей невестке:

  • Бегство с балкона: 6 сентября невестка, не выдержав мучений и чувствуя угрозу смерти, через случайно оставленный открытым балкон сумела спуститься вниз и сбежать;

  • Экстренная госпитализация: Женщина с тяжелыми травмами, последствиями ожогов и в состоянии сильного психологического шока была незамедлительно госпитализирована в реанимационное отделение больницы;

  • Возбуждено уголовное дело: В настоящее время по данному ужасному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 (Умышленное причинение легкого телесного повреждения) и статье 110 (Истязание) Уголовного кодекса Республики Узбекистан, проводятся следственные действия;

  • Вопрос неотвратимости наказания: Общественность и активисты требуют переквалифицировать статьи следствия на более суровые пункты и привлечь к строгой ответственности всех участников за столь тяжкие садистские зверства, длившиеся несколько месяцев.

Эта трагедия, произошедшая в Джизаке, еще раз показывает, насколько острой и бесконтрольной является в нашем обществе проблема домашнего насилия и жестокости по отношению к женщинам.

По вашему мнению, какое самое суровое наказание по нашему законодательству должно быть применено к свекрови и ее родственникам, совершившим такое человекоподобное зверство и месяцами державшим несчастную женщину взаперти, подвергая пыткам? Насколько бдительными должны быть махалля и соседи, чтобы предотвратить насилие столь ужасного уровня в семейных отношениях? Оставляйте свои мысли в комментариях и широко делитесь этой важной аналитической статьей во всех социальных сетях ради торжества справедливости и чтобы подобная жестокость не осталась безнаказанной!

Джизакская областьСвекровьМикрозаймСемейное насилие
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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