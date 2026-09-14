Против двукратного чемпиона Азии: «Пахтакор» начнет путь в Элитной ЛЧ Азии в Джидде

В клубном футболе Азии стартует самое долгожданное соревнование года — новый сезон Элитной Лиги чемпионов Азии. Сегодня, 14 сентября, многократный чемпион Узбекистана, ташкентский «Пахтакор», начнет свое выступление в важнейшем турнире континента на выезде, в городе Джидда в Саудовской Аравии. Первым соперником узбекского клуба станет не просто гранд, а знаменитый клуб «Аль-Ахли», являющийся действующим и двукратным подряд победителем этого престижного турнира. Это противостояние на огромной арене «Алинма», способной вместить более 26 тысяч зрителей, станет для ташкентцев настоящим экзаменом на мастерство и волю.

В составе соперника собрана целая армия звезд: от звезды Английской Премьер-лиги Айвена Тоуни до известного голкипера Эдуара Менди, бразильца Галено и португальца Франсишку Тринкана. Чем же опасен «королевский клуб» из Джидды под руководством нидерландца Марино Пушича, какими были результаты исторических очных противостояний двух команд и смогут ли «львы» сотворить сенсацию в этом страшном бою, который начнется в 23:15 по ташкентскому времени?

89-летняя история и континентальный рекорд: в чем сила «Аль-Ахли»?

Детали гегемонии саудовского гранда на азиатских полях:

Славная история и прозвища: Основанный в 1937 году клуб с 89-летней историей почитаем среди болельщиков под именами «Королевский клуб» («Аль-Малаки») и «Народный клуб» («Нади Аль-Умма»);

Два чемпионства подряд: Если джиддцы впервые в своей истории взошли на азиатский трон в финале сезона 2024/2025, победив японский «Кавасаки Фронтале» со счетом 2:0, то в сезоне 2025/2026 они защитили чемпионский титул, обыграв в дополнительное время японский клуб «Мачида Зельвия» со счетом 1:0;

Исторический рекорд: «Аль-Ахли» вошел в историю как первая команда со времен достижения своего земляка «Аль-Иттихада» в 2004 и 2005 годах, одержавшая победу в главном клубном турнире Азии два раза подряд;

Фактор огромного стадиона: Матч пройдет на величественном стадионе «Алинма», расположенном в комплексе «Кинг Абдулла Спорт Сити» и рассчитанном более чем на 62 тысячи зрителей.

Марино Пушич и обновленный легион звезд

Тренерский штаб и рывок джиддского клуба на трансферном рынке:

Наставник, познавший вкус победы в еврокубках: С августа 2026 года команду возглавляет 55-летний специалист Марино Пушич, который добился золотого дубля в Украине с донецким «Шахтером», а также становился чемпионом Нидерландов в штабе «Фейеноорда»;

Мировые звезды в составе: Ворота защищает бывший голкипер сборной Сенегала и «Челси» Эдуар Менди, в центре обороны действуют бразилец Роджер Ибаньес и представитель национальной сборной Турции Мерих Демирал, а главную угрозу в атаке представляют выступавший за сборную Англии Айвен Тоуни и бразилец Галено;

Крупные летние перестановки: Хотя Рияд Марез и Франк Кессье покинули клуб, вместо них в состав были привлечены нападающий сборной Португалии Франсишку Тринкау, лидер сборной Армении Эдуард Сперцян и украинский талант Артем Бондаренко;

Костяк национальной сборной: Из местных футболистов Али Маджраши, Зияд Аль-Джохани, герой финала Фирас Аль-Бурайкан, Закария Хавсави, Салех Абу Аль-Шамат, а также новый нападающий Абдулла Радиф считаются основным ядром сборной Саудовской Аравии.

Абсолютное равенство в истории и великий бой в 23:15

«Пахтакор» никогда не сдавался перед саудовским гигантом:

Баланс в очных матчах: Стороны до сих пор встречались на официальной международной арене 4 раза, и здесь наблюдается полное равенство: «Пахтакор» побеждал 2 раза, и 2 раза верх брал «Аль-Ахли»;

Испытание защитой и контратаками: Для ташкентского клуба решающим фактором сегодня станут мужественная защита против нападающих мирового уровня соперника и эффективное использование моментов в быстрых атаках;

Время матча: Этот грандиозный матч 1-го тура Элитной Лиги чемпионов Азии начнется сегодня, 14 сентября, в 23:15 по ташкентскому времени в Джидде.

Без сомнения, этот визит «Пахтакора» во владения действующего чемпиона континента станет суровым испытанием, которое определит статус не только столичного клуба, но и всего узбекского клубного футбола в Азии.

По вашему мнению, сможет ли ташкентский «Пахтакор» оказать достойное сопротивление звездному «Аль-Ахли» при 62 тысячах страшных болельщиков в Джидде и вернуться с выезда с очками? Каков ваш прогноз на сегодняшнее противостояние и какого футболиста соперника «львы» обязаны нейтрализовать? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого важного матча, где защищается честь узбекского футбола, со всеми любителями спорта и болельщиками «Пахтакора»!