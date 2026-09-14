Huawei Смарт Лок 2 Pro Энджой Эдитион: новый замок с технологией 3Д-распознавания лиц

Как сообщает издание иксбт.ком, компания Huawei расширила свою линейку технологий безопасности, представив современный умный замок Huawei Смарт Лок 2 Pro Энджой Эдитион. Официальные продажи устройства запланированы на 23 сентября текущего года, и ожидается, что оно откроет новый этап в обеспечении безопасности домов и офисов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На передней панели устройства расположены камера с датчиком глубины, широкоугольный глазок с углом обзора 161 градус и кнопка экстренного вызова. Такое конструктивное решение позволяет четко отслеживать посетителей в любых ситуациях и обеспечивать максимальный контроль безопасности.

Искусственный интеллект и функция 3Д-распознавания лиц

Главной особенностью замка является система AI 3Д Факе Раисе 3.0 с искусственным интеллектом, основанная на технологии 3Д ТоФ. Данная система собирает 307 200 точек данных по глубине и способна распознать пользователя всего за 0,8 секунды.

Специалисты отмечают, что эта технология успешно охватывает людей ростом от 1,2 до 2 метров, а также углы наклона лица до 30 градусов. Благодаря алгоритмам динамического обучения и системе проверки подлинности, замок легко отличает фотографии, видео и даже 3Д-модели головы от настоящего лица.

Умные возможности и длительная автономность

Встроенный искусственный интеллект не только распознает лица, но и обладает функцией обнаружения людей и фиксации необычных событий. После нажатия кнопки звонка изображение гостя можно передать на смартфон, умный экран или центральную панель управления. Также видеодомофон поддерживает удаленное открытие замка и режим «картинка в картинке».

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 10 000 mAh, что обеспечивает до 6 месяцев автономной работы. При использовании четырех батареек типа АА этот показатель достигает 7 месяцев. Если основной источник питания полностью разрядится, красная аварийная кнопка активирует резервное питание, позволяя открыть дверь с помощью отпечатка пальца или пароля.