Xiaomi представила умный замок Смарт Лок 5 Max с 2К-камерой и функцией распознавания лиц

·2·Технологии
Xiaomi представила умный замок Смарт Лок 5 Max с 2К-камерой и функцией распознавания лиц

Китайский технологический гигант Xiaomi представил новый Xiaomi Смарт Лок 5 Max умный замок, сочетающий в себе безопасность и современные технологии. По данным иксбт.ком, устройство доступно для предварительного заказа на китайском рынке по цене 3529 юаней и отличается передовыми биометрическими характеристиками. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Передовая безопасность и 12 способов разблокировки

Новый умный замок предлагает пользователям 12 способов открытия двери. Среди них наиболее примечательными являются технология 3Д-распознавания лиц и система сканирования вен ладони. Система распознавания лиц легко идентифицирует людей ростом от 1,2 до 2 метров и открывает замок примерно за 1 секунду. Функция сканирования вен ладони распознает пользователя с расстояния 10–20 сантиметров.

Внешняя панель устройства оснащена антибликовым покрытием и кольцевой ЛЭД-подсветкой. Также имеется динамический режим ночного видения для четкого изображения в условиях низкой освещенности и 2К-камера со сверхшироким углом обзора 192 градуса.

Искусственный интеллект и длительная автономность

На внутренней стороне двери установлен удобный 5-дюймовый экран для мониторинга происходящего снаружи. Технология AI позволяет отличать людей от других объектов, фиксировать доставку посылок, а также мгновенно реагировать на неполное закрытие двери или попытки взлома. Замок легко интегрируется с другими устройствами экосистемы умного дома.

Что касается автономности, устройство оснащено двумя аккумуляторами емкостью 8000 мА•ч, обеспечивающими до 11 месяцев непрерывной работы. Когда заряд падает ниже 10%, замок автоматически переходит в энергосберегающий режим, сохраняя основные функции разблокировки еще на 2,5 месяца.

XiaomiSmart Lock 5 MaxУмный замокТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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