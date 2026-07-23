В мессенджере Max резко выросло число публичных каналов: количество подписок превысило 285 миллионов

·34·Технологии
В мессенджере Max резко выросло число публичных каналов: количество подписок превысило 285 миллионов

Российская цифровая платформа Max за короткий срок стала популярной среди пользователей и продолжает расширять свою экосистему публичных каналов. Спустя всего две недели после того, как возможность создания каналов стала доступна всем пользователям, их общее количество выросло на 30 процентов, достигнув 380 тысяч. Этот показатель свидетельствует о том, что платформа становится не только средством общения, но и крупным информационным пространством. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным мессенджера, интерес к публичным каналам высок не только среди создателей контента, но и среди обычных читателей. На сегодняшний день общее количество подписок на каналы превысило 285 миллионов. Эти цифры служат важным индикатором конкурентоспособности платформы Max и активности её пользовательской базы.

Новые возможности и технические аспекты

В настоящее время каждый пользователь, имеющий Дигитал ИД, может создать свой личный канал. Удобство системы заключается в том, что владельцы устройств на Android могут создавать канал непосредственно в самом мобильном приложении. Для пользователей iPhone эта функция пока доступна через веб-версию или десктопный клиент. Процесс создания канала очень прост: достаточно зайти в раздел «Чаты», нажать кнопку «+» и следовать инструкциям.

Max — это не просто приложение для обмена сообщениями, а комплексная экосистема, объединяющая множество цифровых сервисов. Пользователи могут использовать личные и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, а также возможность отправки файлов большого размера. Кроме того, внутри платформы реализованы денежные переводы, мини-приложения и различные чат-боты.

Темпы роста и планы на будущее

По состоянию на начало июня общее число зарегистрированных пользователей на платформе Max превысило 125 миллионов человек. Стоит отметить, что функция публичных каналов в настоящее время работает в тестовом режиме. Несмотря на это, активность пользователей показывает наличие потенциала для конкуренции с такими крупными мессенджерами, как Telegram.

Развитие подобных платформ может быть интересно и для пользователей из Узбекистана, так как региональные мессенджеры зачастую интегрированы с местными сервисами и платежными системами. Ожидается, что на следующем этапе платформа Max предоставит полноценную функциональность для всех операционных систем. По сообщению издания иксбт.ком, платформа работает над дальнейшим расширением своей аудитории и добавлением новых сервисов.

MaxМессенджерТехнологииAndroidiPhone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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