Ежедневно в мире в воде гибнет около 800 человек

·223·Мир
Ежедневно в мире в воде гибнет около 800 человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что смертность, связанная с утоплением, остается серьезной проблемой в мире. Согласно отчету организации, ежегодно в результате утопления в воде погибает около 300 тысяч человек. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

Специалисты отмечают, что утопление является одним из самых больших факторов риска, особенно для детей в возрасте от 5 до 14 лет. В этой возрастной категории оно входит в десятку основных причин смерти.

По данным ВОЗ, изменение климата еще больше усугубляет этот риск. Увеличение числа наводнений, сильных штормов и аномально жарких дней приводит к росту числа случаев утопления.

В Великобритании результаты научных исследований показали, что при повышении температуры воздуха на каждый градус смертность в результате утопления увеличивается на 7,2 процента. Также выяснилось, что в дни, когда температура воздуха выше 25 градусов, риск утопления почти в пять раз выше, чем в дни, когда температура ниже 10 градусов.

В связи с этим в преддверии 25 июля — Всемирного дня предотвращения утоплений ВОЗ опубликовала семь основных рекомендаций для государств и местных сообществ, направленных на снижение числа несчастных случаев на воде.

Программа организации «Протект» включает в себя следующие меры:

  • создание безопасной инфраструктуры вокруг водоемов;

  • обучение населения навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи;

  • усиление техники безопасности при работе на воде;

  • внедрение современных требований безопасности для водного транспорта;

  • обучение детей и взрослых плаванию и правилам безопасного поведения на воде;

  • постоянный присмотр за детьми вблизи водоемов;

  • подготовка местного населения к наводнениям и чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в этом году Всемирный день предотвращения утоплений пройдет под лозунгом «Вместе — за безопасность на воде». По мнению организации, сокращение трагедий на воде возможно только благодаря взаимному сотрудничеству государственных органов, специалистов и общественности.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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