Bluesky превратила своего ИИ-помощника Аттие в инструмент для открытых исследований

Социальная сеть Bluesky значительно обновила своего ИИ-помощника под названием Аттие. Теперь этот инструмент выполняет функцию открытого исследовательского инструмента, который анализирует данные не только для создания персональных лент, но и по всей платформе. Ожидается, что этот шаг существенно упростит процесс поиска и анализа информации для пользователей в открытой экосистеме АТ Протокол. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новая функция Куестс, представленная компанией, позволяет пользователям задавать открытые вопросы о новостях и данных, распространяемых в сети Bluesky (также известной как «Атмосфера»). Согласно данным иксбт.ком, эта система интегрирована не только с приложением Bluesky, но и со всеми другими сервисами, работающими на базе АТ Протокол. Это дает пользователям возможность глубоко изучать происходящее в открытом социальном веб-пространстве.

Информационная безопасность и борьба с дезинформацией

Директор по инновациям Bluesky Джей Грабер подчеркнула, что помощник Аттие должен стать инструментом, помогающим находить истину в то время, когда шум в интернете и дезинформация растут. Теперь пользователи могут попросить ИИ проанализировать трендовые темы или определить наиболее влиятельные аккаунты в определенной сфере или регионе.

«Наша цель — доказать, что инструменты, помогающие понять мир, полезнее, чем технологии, которые запутывают людей», — говорит Грабер. По ее словам, Аттие устраняет барьеры для обычных пользователей, не обладающих техническими знаниями, позволяя им использовать возможности АТ Протокол и персонализировать свою цифровую среду.

Стратегический рост и планы по монетизации

После того как число пользователей Bluesky достигло 40 миллионов в октябре прошлого года, темпы роста немного замедлились. В настоящее время на платформе зарегистрировано около 45,6 миллиона учетных записей. По этой причине компания фокусируется на привлечении новых пользователей и разработке дополнительных сервисов, которые могут приносить доход в будущем. Хотя Аттие пока бесплатен, не исключено, что со временем он станет платным сервисом.

В настоящее время обновленная версия помощника Аттие находится на стадии бета-тестирования. Желающим получить доступ необходимо записаться в специальный список ожидания, и в ближайшие недели пользователи будут добавляться в систему группами. Также в рамках проекта планируется внедрение нового логотипа и специальных функций для людей с ограниченными возможностями.

Хотя большая часть сообщества Bluesky с осторожностью относится к технологиям ИИ по экономическим и экологическим причинам, руководство компании пытается сохранить баланс между инновациями и взглядами пользователей, чтобы обеспечить жизнеспособность платформы. Ожидается, что успех проекта Аттие укрепит позиции социальной сети Bluesky среди конкурентных платформ.