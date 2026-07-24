Rivian подала в суд на правительство США: компания требует компенсацию в миллионы долларов

Американский производитель электромобилей Rivian подал иск против правительства США. Компания намерена вернуть таможенные пошлины, введенные при бывшем президенте Дональде Трампе и позже признанные незаконными. Этот юридический шаг является важным этапом для обеспечения финансовой стабильности Rivian. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно имеющимся данным, речь идет о средствах, взысканных в рамках налогов «Дня освобождения» (Либератион Дай) администрации Трампа. Несмотря на то, что Верховный суд США признал эти пошлины неконституционными, многие компании до сих пор сталкиваются с трудностями при возврате своих средств. Финансовый директор Rivian Клэр Макдоно в апреле заявляла, что компания ожидает возврата «десятков миллионов долларов».

Финансовая стабильность и новые модели

В настоящее время Rivian находится в процессе производства своего первого внедорожника Р2, ориентированного на массовый рынок. Компания планирует поставить от 20 000 до 25 000 автомобилей до конца текущего года. Однако из-за крупных инвестиций в технологии автономного управления прогнозируется, что компания выйдет на чистую прибыль только к 2028 году.

В иске, поданном в Суд по международной торговле США, в качестве ответчиков, помимо правительства США, указаны Таможенная и пограничная служба (КБП) и ее комиссар Родни Скотт. По данным издания TechCrunch, на сегодняшний день КБП приняла к рассмотрению заявки на возврат средств на сумму более 121 миллиарда долларов.

Аналитики Института Катона отмечают, что на данный момент возвращен только 71 миллиард долларов. Это свидетельствует о наличии искусственных барьеров и бюрократических трудностей для компаний-импортеров в процессе возврата платежей. Адвокаты Rivian подчеркивают, что, несмотря на решение Верховного суда, возврат средств без отдельного судебного иска не гарантирован.

Глава Rivian Ар-Джей Скариндж в прошлогоднем интервью агентству Reuters заявил, что из-за этих пошлин себестоимость каждого автомобиля выросла на несколько тысяч долларов. Хотя компании удалось значительно снизить это влияние к концу 2025 года, возмещение прошлых убытков имеет критическое значение в текущей экономической ситуации.

Сегодня Rivian была вынуждена продать акции на сумму 1,3 миллиарда долларов для пополнения своих денежных резервов. Если суд вынесет решение в пользу компании, эти средства будут направлены на разработку новых моделей и расширение производственных мощностей. Это может стать стратегической победой для бренда, конкурирующего с такими гигантами, как Tesla.