Ташкенту вернут статус «зеленого города»: парки будут расширены (фото)

·89·Узбекистан
Ташкенту вернут статус «зеленого города»: парки будут расширены (фото)

Фото: Саида Мирзиёева / Telegram

Руководитель Администрации президента Саида Мирзиёева осмотрела ряд территорий в Ташкенте и обсудила планы по увеличению зеленых насаждений в столице. Предусматривается обновление и расширение нескольких локаций — от парка на улице Афросиаб до Экопарка и парка имени Мирзо Улугбека.

Главная цель — создание для жителей города большего количества открытых, безопасных и комфортных зон отдыха. Саида Мирзиёева подчеркнула необходимость решения этих вопросов без промедления.

«В Ташкенте крайне мало зеленых зон»

В своем посте в социальных сетях Саида Мирзиёева обратила внимание на то, что столица стремительно развивается, однако зеленых насаждений недостаточно.

«Ташкент стремительно развивается, но в то же время в нашем городе крайне мало зеленых зон. Создание новых парков отдыха и озеленение окружающей среды — одни из самых необходимых приоритетных направлений для будущего столицы», — говорится в посте.

Она отметила, что каждый объект в городе имеет свои особенности, однако общая цель заключается в том, чтобы превратить их в современные и удобные места, служащие интересам населения.

Ташкенту вернут статус «зеленого города»: парки будут расширены (фото)

Парк на улице Афросиаб может быть обновлен

Руководитель Администрации президента вместе со своей командой осмотрела парк на улице Афросиаб.

На этой территории планируется создать необходимые условия для того, чтобы все граждане могли свободно отдыхать, гулять и содержательно проводить свободное время.

В рамках проекта пока не предоставлено подробной информации о том, как именно будет обновлен парк, а также о новой инфраструктуре и видах услуг.

Ташкенту вернут статус «зеленого города»: парки будут расширены (фото)

Какие территории обсуждались для преобразования?

В ходе визита были рассмотрены вопросы развития еще нескольких важных территорий столицы.

В частности:

  • обновление улицы Сайилгох;

  • благоустройство проспекта Амира Темура и прилегающих к нему территорий;

  • расширение территории Экопарка имени Бабура;

  • расширение территории парка имени Мирзо Улугбека.

На этих участках обсуждались вопросы эффективного использования существующей инфраструктуры, усиления работ по озеленению и создания комфортной среды для пешеходов.

Ташкенту вернут статус «зеленого города»: парки будут расширены (фото)

Основная цель — вернуть статус «зеленого города»

Саида Мирзиёева заявила, что превращение столицы в более зеленый, открытый и удобный для населения город является приоритетной задачей.

«Наша главная задача — вернуть нашей столице статус “зеленого города”, создать как можно больше открытых пространств для содержательного отдыха и прогулок людей».

По ее словам, необходимо развивать комфортную и безопасную среду, последовательно продолжать озеленение и рационально использовать существующие территории.

Подчеркнута необходимость незамедлительного начала работ

Было отмечено, что для повышения качества жизни жителей столицы важно оперативно решить вопрос с зелеными зонами.

Наряду со строительством новых зданий и дорог в городе, должно быть достаточно парков, где жители могут отдыхать, дети — играть, а пешеходы — гулять.

Ожидается, что точные сроки, источники финансирования и окончательный вид обсуждаемых проектов будут объявлены на следующих этапах.

Как вы считаете, в какой части Ташкента должен быть разбит новый большой парк? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Саида МирзиёеваТашкентМирзо Улугбек
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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