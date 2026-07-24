Ожидается, что Андреа Пирло возглавит сборную Италии

Сообщается, что определен основной кандидат на пост главного тренера сборной Италии. По данным СМИ, Андреа Пирло может принять национальную команду, а контракт с ним может быть подписан до лета 2030 года.

На данный момент назначение официально не подтверждено. Однако ожидается, что руководство итальянского футбола объявит о решении в ближайшие дни.

Планируется долгосрочный контракт с Пирло

Согласно источникам, руководство сборной Италии остановило свой выбор на кандидатуре Андреа Пирло.

Планируется подписание трудового договора со специалистом, рассчитанного до лета 2030 года. Это свидетельствует о том, что федерация рассматривает нового тренера не как краткосрочное решение, а как долгосрочный проект.

В то же время официальных сообщений о подписании контракта или о том, что стороны достигли соглашения по всем вопросам, пока не поступало.

Италия снова осталась без чемпионата мира

Вопрос о смене тренера встал на повестку дня после очередной неудачи сборной Италии в отборочном цикле чемпионата мира.

Итальянцы уступили в решающем матче против Боснии и Hzеговины. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти Италия проиграла со счетом 1:4.

В результате команда в очередной раз не смогла завоевать путевку на чемпионат мира.

Эра Гаттузо может подойти к концу

В отборочном этапе сборную Италии возглавлял Дженнаро Гаттузо.

После невыполнения задачи по выходу на чемпионат мира будущее тренера оказалось под вопросом. Если назначение Пирло будет официально подтверждено, он сменит Гаттузо на этом посту.

Ситуация в сборной Информация Вероятный новый тренер Андреа Пирло Срок контракта До лета 2030 года Действующий тренер Дженнаро Гаттузо Решающий результат в отборе Поражение от Боснии по пенальти 1:4 Официальное объявление Пока не сделано

Какие задачи стоят перед Пирло?

В случае назначения Пирло начнет работу в сложный для итальянского футбола период.

Ожидается, что его основными задачами станут:

психологическое восстановление сборной;

привлечение нового поколения футболистов в основной состав;

формирование стабильного игрового стиля;

возвращение Италии на крупные турниры;

подготовка сильной команды к чемпионату мира 2030 года.

Для Пирло это будет возможностью проявить свой опыт клубного футбола на уровне национальной сборной.

Ожидается официальное подтверждение

СМИ сообщают, что о назначении Пирло может быть официально объявлено в ближайшие дни. Однако до тех пор, пока не выйдет заявление федерации, эта новость не будет считаться окончательным решением.

Главный вопрос для итальянских болельщиков остается неизменным: сможет ли новый тренер вывести команду из затянувшегося кризиса?

Как вы считаете, сможет ли Андреа Пирло вернуть сборную Италии на вершину мирового футбола? Оставляйте свое мнение в комментариях.