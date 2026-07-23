Meta допустила неожиданную ошибку в новой рекламе искусственного интеллекта

Компания Meta, один из мировых технологических гигантов, представила новый рекламный ролик, посвященный будущему искусственного интеллекта (AI). Хотя кампания была направлена на развеивание страхов перед AI и обещание светлого будущего для человечества, использованный саундтрек вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Дело в том, что на фоне оптимистичных кадров звучит песня о гибели человечества. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Рекламный ролик начинается с черно-белых кадров, на которых показаны тревожные заголовки о том, что искусственный интеллект захватит рабочие места и станет причиной глобального кризиса. Затем кадры становятся цветными, и на экране появляются счастливые люди, молодежь, отдыхающая на природе, и обнимающиеся друзья. Закадровый голос утверждает: «Называйте нас оптимистами или мечтателями, но мы верим в людей. Будущее для всех».

Творчество Бовие и недопонимание

Как отмечает издание The Verge, Meta выбрала песню легендарного исполнителя Давид Бовие «Фиве Еарс» в качестве саундтрека для этой рекламы «светлого будущего». Истинный смысл этой композиции, которая на первый взгляд кажется вдохновляющей и энергичной, полностью противоречит идее рекламы. Текст песни повествует о том, что через пять лет жизнь на Земле закончится и человечество массово погибнет.

Для рекламы была выбрана именно та часть песни, где многократно повторяется слово «люди». Однако, если взглянуть на контекст текста, в нем описывается, как телеведущий со слезами сообщает о том, что Земля умирает, а люди охвачены паникой. Похоже, маркетинговая команда Meta поддалась общему настроению песни, не уделив должного внимания ее содержанию.

Эта ситуация воспринимается в технологическом мире как своеобразная ирония. В то время как Meta инвестирует сотни миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта, использование песни о конце человечества было расценено многими пользователями как «черный юмор».

Подобные ситуации не чужды и пользователям из Узбекистана. Часто международные бренды при рекламе продуктов не обращают внимания на местную культуру или глубокий смысл выбранной музыки, делая упор только на внешнюю привлекательность. В случае с Meta эта ошибка вызвала насмешки и критику в глобальном масштабе.

На данный момент представители Meta официально не прокомментировали этот противоречивый выбор музыки. По мнению экспертов, при создании рекламных кампаний на такие деликатные темы, как искусственный интеллект, необходимо с особой осторожностью подходить к каждой детали, особенно к саундтрекам.