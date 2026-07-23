Google внедрила функцию селфи-видео для входа в аккаунт

·22·Технологии
Google внедрила функцию селфи-видео для входа в аккаунт

Корпорация Google, лидер в области цифровой безопасности, представила новую функцию, призванную упростить процесс входа в аккаунты пользователей и повысить уровень их защиты. Теперь вместо традиционных паролей или кодов двухфакторной аутентификации пользователи могут подтверждать свою личность с помощью короткого селфи-видео. Этот шаг является очередным этапом перехода к отказу от паролей в пользу биометрических данных в мире технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Как сообщается в официальном блоге компании, эта новая возможность особенно полезна в ситуациях, когда пользователь заблокирован в своем аккаунте или не имеет доступа к привычному устройству. Система селфи-видео отличается от обычного статического фото тем, что требует от пользователя выполнения определенных действий перед камерой, например, поворота головы вправо или влево, либо других движений. Этот процесс позволяет системе захватить изображение лица с разных ракурсов и сохранить его.

Борьба с Дипфаке и ботами

Одной из главных задач инженеров Google является подтверждение того, что перед камерой находится реальный человек. В эпоху распространения фальшивых видео, созданных с помощью искусственного интеллекта (дипфаке), алгоритмы проверки на подлинность (ливенесс чек) имеют решающее значение. По словам представителей компании, система использует многоуровневые фильтры безопасности, а требуемые от пользователя «живые» действия предотвращают использование поддельных фото или видео.

Данная технология становится стандартным требованием не только для личных аккаунтов, но и для любых платформ, работающих с финансовыми платежами и конфиденциальными данными. Google подчеркивает, что объединила стандартные методы обеспечения безопасности для выявления подозрительных попыток входа с этим новым биометрическим методом.

Конфиденциальность и защита данных

Сбор биометрических данных всегда вызывает опасения у пользователей и регулирующих органов. Учитывая это, Google гарантирует, что селфи-видео хранятся в максимально безопасном и зашифрованном виде. Отмечается, что пользователи имеют право удалить эти видео в любое время через настройки своего аккаунта.

Ожидается, что для пользователей из Узбекистана эта функция также станет новым этапом в обеспечении безопасности аккаунтов. Особенно в регионах, где часто возникают проблемы с забытыми паролями или задержкой СМС-кодов, биометрическая идентификация может стать самым надежным решением. В настоящее время Google поэтапно открывает доступ к этой функции для всех пользователей.

GoogleТехнологииБезопасностьБиометрияИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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