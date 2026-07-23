Проект Tesla Роботакси столкнулся с неожиданным спадом: под угрозой ли планы Elon Musk?

Лидер рынка электромобилей, компания Tesla, столкнулась с неожиданным спадом в сети Роботакси, которую она считает своим ключевым стратегическим направлением на будущее. Согласно последним отчетам компании, пробег автономных такси, обслуживающих платных клиентов, во втором квартале текущего года значительно сократился по сравнению с первым кварталом. Эта ситуация противоречит обещаниям Elon Musk о получении огромной прибыли за счет технологий автономного вождения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Если взглянуть на цифры, то в первом квартале парк Роботакси, состоящий из кроссоверов Модел Й, преодолел около 1,1 миллиона миль в рамках платных заказов. Однако по итогам второго квартала этот показатель упал до 700 тысяч миль, то есть снижение составило почти 36 процентов. При этом Tesla объявляла о расширении данного сервиса в шести городах штатов Техас и Флорида.

Технические трудности и проект Кйберкаб

Глава Tesla Elon Musk на конференции по итогам квартала признал, что сервис Роботакси развивается медленно. По его словам, компании необходимо собрать данные о вождении, характерные для специально разработанной двухместной модели Кйберкаб. Данные, получаемые в настоящее время с миллионов автомобилей Модел 3 и Модел Й, могут быть недостаточны для нового шасси и платформы.

По этой причине инженеры Tesla в данный момент проводят испытания с использованием специальных прототипов Кйберкаб, оснащенных рулем и педалями. Муск подчеркнул, что до тех пор, пока эта новая платформа не будет полностью откалибрована, массовое расширение парка Роботакси невозможно. Это бросает тень на заявления компании, которые она делала на протяжении нескольких лет о том, что «данных, собираемых с существующих автомобилей, достаточно для автономного такси».

Финансовые потери и реакция рынка

Снижение показателей Роботакси совпало с падением доходов в основном бизнесе Tesla. Финансовые результаты компании оказались ниже ожиданий аналитиков Валл Стрит. В результате на торгах в четверг акции Tesla потеряли более 13 процентов своей стоимости. Инвесторы обеспокоены тем, что компания делает слишком большую ставку на технологию автономного вождения, а ожидаемые результаты задерживаются.

Руководство компании объяснило замедление мерами безопасности. «Наши цели в отношении Роботакси очень амбициозны, но мы обязаны проявлять осторожность, чтобы предотвратить любые несчастные случаи или причинение вреда людям», — сказал Elon Musk. Тем не менее, в таких регионах, как Сан-Франциско, автомобили Tesla до сих пор не имеют разрешений, необходимых для полностью автономного управления, и передвигаются под контролем водителя-оператора.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя Tesla и намерена связать свое будущее с полностью автономным транспортом, реальные цифры и технические барьеры показывают, что этот путь еще далек. Для развивающихся рынков внедрение этих технологий также остается напрямую зависимым от успешного опыта Tesla в США.