Принял бой, от которого все отказались: как Гуськов оценил Анкалаева?

Узбекский боец UFC Богдан Гуськов откровенно высказался о предстоящем поединке против Магомеда Анкалаева в преддверии турнира UFC Фигхт Нигхт 282. Он назвал соперника одним из самых опасных бойцов в дивизионе и объяснил, почему многие отказались от этого противостояния.

Гуськов подчеркнул, что тот факт, что Анкалаев является бывшим чемпионом или в данный момент не владеет поясом, не меняет его планов. Для него этот бой — не просто очередной поединок в карьере, а серьезный экзамен высокого уровня.

«Анкалаев — опасный соперник»

На пресс-конференции Гуськов открыто заявил, что не собирается недооценивать силу своего будущего оппонента.

«Анкалаев — опасный соперник. Сейчас он, может, и не чемпион, но он первый номер рейтинга. Это очередной экзамен для меня», — сказал узбекский боец.

По его мнению, нынешний статус Анкалаева не влияет на план подготовки к бою. Гуськов в любом случае воспринимает соперника как серьезное испытание высокого уровня.

Почему другие бойцы отклонили предложение?

Гуськов также ответил на один из самых обсуждаемых вопросов перед боем: почему многие бойцы не захотели выходить в октагон против Анкалаева?

«Почему все отказываются от боя с Анкалаевым? Потому что он первый номер рейтинга», — сказал он.

Он отметил, что принимать бой на коротком уведомлении против соперника, который стоит высоко в рейтинге, обладает большим опытом и опасным стилем, — это большой риск.

Поражение в таком противостоянии может повлиять на дальнейшие планы бойца и его положение в рейтинге. Гуськов же, несмотря на этот риск, принял возможность.

Гуськов признал силу соперника

Узбекский спортсмен сказал, что считает Анкалаева сильнее почти всех бойцов, находящихся ниже него в рейтинге.

«Можно констатировать как факт, что Магомед сильнее почти всех, кто находится ниже него. Он один из самых опасных парней в нашем дивизионе», — сказал Гуськов.

Это заявление является не только знаком уважения к сопернику перед боем, но и показывает, какая большая задача стоит перед Гуськовым.

О бое Информация Турнир UFC Фигхт Нигхт 282 Пара Богдан Гуськов — Магомед Анкалаев Дата 25 июля Статус Анкалаева Первый номер рейтинга Оценка Гуськова Один из самых опасных бойцов в дивизионе

Статус «бывшего чемпиона» не меняет план

Гуськов отметил, что не уделяет излишнего внимания прежнему статусу Анкалаева.

По его словам, тот факт, что соперник был чемпионом или сейчас не владеет поясом, не влияет на тактику боя. Главная задача — быть готовым к сильным сторонам Анкалаева и полностью реализовать свои возможности в октагоне.

Этот подход показывает, что Гуськов смотрит на противостояние не со страхом перед громким именем, а как на профессиональное испытание.

Большая возможность 25 июля

Для Богдана Гуськова этот бой может стать одним из самых важных в карьере. Успех против первого номера рейтинга резко повысит его статус в полутяжелом весе.

Анкалаев же выйдет в октагон, чтобы защитить свои позиции и еще раз приблизиться к чемпионскому бою. Поэтому в противостоянии 25 июля на кону стоят большие результаты для обоих спортсменов.

Как вы думаете, сможет ли Гуськов сотворить сенсацию в бою, от которого многие отказались? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью фанатам UFC.