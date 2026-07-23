Битва за Алессандро Бастони: Реал Мадрид и Жозе Моуринью нацелились на Италию

Защитник миланского Интера и сборной Италии Алессандро Бастони становится одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке. Последние заявления агента футболиста Туллио Тинти послужили своеобразным сигналом для ведущих клубов Европы, в частности для Реал Мадрида и проектов под руководством Жозе Моуринью. Хотя защитник пока предан своему клубу, вероятность перемен в будущем полностью не исключена. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью итальянскому изданию Sky Sport Тинти рассказал о текущем контракте и планах своего клиента. По его словам, у Бастони есть еще два года по соглашению с Интером, и он искренне любит цвета клуба. Однако «но» в словах агента привлекло всеобщее внимание. Он оставил открытой возможность начала переговоров, если в будущем поступит предложение, которое устроит и клуб, и футболиста.

Стратегическая игра на трансферном рынке

Авторитетное испанское издание АС сравнило этот ход агента с тактикой «кнута и пряника». С одной стороны, подчеркивается преданность футболиста, а с другой — трансферные двери остаются приоткрытыми. Это оценивается как удобная возможность для таких грандов, как Реал Мадрид . Хотя официальные переговоры еще не начались, Бастони остается в сфере интересов мадридского клуба.

Главный тренер Реал Мадрида Жозе Моуринью считает усиление линии обороны приоритетной задачей. Бастони является одним из главных имен в его списке. Португальский специалист высоко ценит игровой стиль итальянского защитника и его видение поля. Однако «королевскому клубу» необходимо соблюдать баланс состава и продать некоторых игроков, прежде чем осуществлять новые трансферы.

В настоящее время в составе Реал Мадрида конкуренция за позицию центрального защитника довольно высока. В команде есть новичок Конате, молодой талант Дин Хёйсен, опытный Антонио Рюдигер, а также такие футболисты, как Асенсио и Милитао. Несмотря на это, Моуринью намерен еще больше укрепить центр обороны и полузащиту. Ожидается, что приход Бастони привнесет в защиту команды новое дыхание и тактическую гибкость.

Для Интера отпустить Алессандро Бастони будет непростым решением. Защитник занимает важное место в игровой системе команды и стал любимцем болельщиков. Однако финансовые интересы и стремление футболиста к новым вызовам могут резко изменить ситуацию до закрытия трансферного окна. Пока все стороны заняли выжидательную позицию.