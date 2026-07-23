Карим Адейеми перешел в Барселону: мысли о Лионелье Месси и Ламине Ямале

·23·Спорт
Карим Адейеми перешел в Барселону: мысли о Лионелье Месси и Ламине Ямале

Каталонская «Барселона» совершила очередной громкий трансфер в летнее окно. Талантливый немецкий нападающий Карим Адейеми официально стал игроком «сине-гранатовых». 24-летний футболист, перешедший из дортмундской «Боруссии», подписал с клубом долгосрочный контракт до 2031 года. Этот трансфер стал вторым крупным приобретением в рамках проекта Ханси Флика после Энтони Гордона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На официальной презентации, состоявшейся в четверг, Адейеми поделился своими целями и мечтами в новой команде. Футболист подчеркнул, что на его выбор в пользу «Барселоны» сильно повлияли предыдущее сотрудничество с главным тренером Ханси Фликом и мировой авторитет клуба. По данным Goal.com, нападающий уже успел встретиться с партнерами по команде на базе «Сиутат Эспортива».

Лига чемпионов – главная цель

В своем интервью Адейеми признал, что в таком великом клубе, как «Барселона», давление будет высоким. «Я пришел в лучший клуб мира и хочу доказать тренеру и болельщикам, что соответствую уровню «Барселоны»», — сказал немецкий форвард. По его словам, главной целью клуба является победа в Лиге чемпионов, и именно это стало стимулом для его трансфера.

Интересно, что Карим Адейеми не скрывал, что не полностью удовлетворен своей игрой в прошлом сезоне. Футболист, забивший 10 голов и отдавший 6 результативных передач в 39 матчах за дортмундскую «Боруссию», отметил, что интерес со стороны такого гранда, как «Барселона», стал для него неожиданностью. Однако Ханси Флик выразил ему доверие, и именно этот фактор обеспечил успешное завершение трансфера.

Сравнение Ламина Ямаля и Лионелья Месси

Новичок также поделился своими искренними мыслями о молодой звезде команды Ламине Ямале. Комментируя часто встречающиеся в СМИ сравнения Ямаля с Лионельем Месси, Адейеми ответил: «Думаю, Ламин не обидится, если я скажу, что достичь уровня Месси очень сложно. Месси – это совершенно иная вершина».

Тем не менее, Адейеми высоко оценил талант своего 19-летнего партнера по команде. По его мнению, если Ламин Ямаль продолжит идти своим путем, то в будущем вполне может завоевать «Золотой мяч». Для Адейеми приоритетной задачей является как можно быстрее наладить взаимопонимание на поле с Ямалем, который в прошлом сезоне стал чемпионом мира со сборной Испании и забил 24 гола за «Барселону».

Адейеми назвал Лионелья Месси и Роналдиньо своими кумирами детства. Теперь он готов добиваться новых побед на стадионе, где выступали его кумиры. Болельщики «Барселоны» ожидают, что тандем двух скоростных нападающих — Адейеми и Ямаля — выведет атакующий потенциал команды на новый уровень.

БарселонаКарим АдейемиЛамин ЯмальЛионель МессиТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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