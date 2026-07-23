Аирбус меняет будущее авиации: создается новая «нервная система» для самолетов

·18·Технологии
Аирбус меняет будущее авиации: создается новая «нервная система» для самолетов

Компания Аирбус, один из лидеров авиационной промышленности, объявила о новом этапе программы ЛЭИА (Ларге Скале Интегратион Демонстратор оф Хйбрид Электрикал Арчитектуре), направленной на радикальную переработку пассажирских самолетов. В рамках этого проекта будет разработана и протестирована гибридно-электрическая энергетическая архитектура для воздушных судов будущего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В то время как большинство подобных проектов сосредоточены исключительно на создании новых двигателей, инженеры Аирбус делают основной упор на создание «электрической нервной системы» самолета. Эта система объединяет генераторы, аккумуляторы, силовую электронику и механизмы интеллектуального управления в единую высоковольтную сеть. Ожидается, что данная технология в будущем значительно повысит эффективность региональных и среднемагистральных лайнеров.

Новый этап гибридных технологий

Новый этап является логическим продолжением ранее реализованной программы СВИТЧ. В ней такие гиганты, как Пратт & Вхитней, Коллинс Аероспаке и МТУ Аеро Энгинес, успешно протестировали отдельные компоненты гибридных силовых установок. Теперь Аирбус берет на себя задачу по объединению этих разрозненных технологий в единый комплекс.

Основные испытания пройдут в исследовательском центре СТЭП в Оттобрунне, Германия. Инженеры проверят слаженную работу аккумуляторов и генераторов, а также эффективность взаимодействия распределения энергии с другими бортовыми системами. Главная цель — добиться безотказной работы всех элементов как единой высоковольтной энергетической системы.

По данным Аирбус, первая полномасштабная наземная демонстрация новой архитектуры запланирована на 2027 год. Хотя проект ЛЭИА не предполагает создание полностью электрического самолета, он оценивается как один из важнейших шагов на пути к переходу на гибридную авиацию. Этот подход позволит снизить расход топлива и значительно сократить объемы вредных выбросов в атмосферу.

Международное сотрудничество и экологические цели

Масштаб проекта очень широк: в нем принимают участие более десяти компаний из Европы и США, включая Сафран, Лиебхерр Аероспаке, САФТ и институт Фраунхофер. Столь масштабное сотрудничество ускорит внедрение экологически чистых и экономичных технологий в авиационной отрасли.

  • Интеллектуальное управление распределением энергии;
  • Обеспечение безопасности высоковольтных систем;
  • Снижение веса и повышение мощности;
  • Минимизация негативного воздействия на окружающую среду.
В то время как авиационный рынок Узбекистана также постепенно обновляется, подобные инновации от таких производителей, как Аирбус, гарантируют, что новые поколения моделей, таких как Аирбус А320нео или последующие модификации, которые пополнят парки местных авиакомпаний, станут еще более экономичными.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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