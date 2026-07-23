Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...

·29·Спорт
Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...

Чемпионат Азии по водным видам спорта среди молодежи, проходящий в Таиланде, ярко начался для сборной Узбекистана. Уже в первый день соревнований по синхронному плаванию наши представительницы заняли высшую ступень пьедестала почета в двух дисциплинах.

Дарья Кочнева опередила соперниц в одиночной программе, а Хадича Агзамова и Сабина Махмудова одержали уверенную победу в техническом дуэте. Набранные баллы свидетельствуют о значительном превосходстве узбекских спортсменок.

Дарья Кочнева принесла первое золото

Первую золотую медаль сборной Узбекистана на чемпионате завоевала Дарья Кочнева.

В технической одиночной программе среди девушек она набрала 219,0758 балла и заняла первое место. Представительница Сингапура Кира Ли Ся Сюань стала второй, а казахстанская спортсменка София Харченко — третьей.

Техническое соло, группа «А»:

Место

Спортсмен

Страна

Баллы

1

Дарья Кочнева

Узбекистан

219,0758

2

Кира Ли Ся Сюань

Сингапур

209,6417

3

София Харченко

Казахстан

186,8417

Кочнева уверенно оформила чемпионство, опередив ближайшую преследовательницу почти на 10 баллов.

Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...

Узбекский дуэт не оставил шансов соперницам

Вторая золотая медаль была завоевана в соревнованиях технических дуэтов.

Выступление Хадичи Агзамовой и Сабины Махмудовой судьи оценили в 253,3141 балла. Этот результат оказался почти на 25 баллов выше, чем у представительниц Казахстана, занявших второе место.

Узбекский дуэт показал лучший результат на соревнованиях и занял первую ступень пьедестала.

В официальных протоколах в составе команды Узбекистана указаны Хадича Агзамова, Сабина Махмудова и Дарья Кочнева.

Тройка лидеров в техническом дуэте

Место

Спортсмены

Страна

Баллы

1

Хадича Агзамова, Сабина Махмудова, Дарья Кочнева

Узбекистан

253,3141

2

Макпал Калмурза, Даяна Джаманчалова

Казахстан

228,5741

3

Йон Ся И, Ган Юэ Тхун

Малайзия

200,7884

Победа представительниц Узбекистана с большим отрывом показала, что команда приехала на чемпионат с высоким уровнем подготовки.

Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...

Чемпионат только начался

Первые две золотые медали в синхронном плавании стали успешным стартом для делегации Узбекистана на этих соревнованиях.

Впереди другие дисциплины водного спорта и борьба за новые медали. После результатов первого дня от узбекских спортсменок ожидаются высокие достижения и в последующих выступлениях.

Как вы думаете, с каким количеством золотых медалей сборная Узбекистана завершит чемпионат? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этой победой с любителями спорта.

УзбекистанДарья КочневаХадича АгзамоваСабина МахмудоваКазахстан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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