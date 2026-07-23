Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...
Чемпионат Азии по водным видам спорта среди молодежи, проходящий в Таиланде, ярко начался для сборной Узбекистана. Уже в первый день соревнований по синхронному плаванию наши представительницы заняли высшую ступень пьедестала почета в двух дисциплинах.
Дарья Кочнева опередила соперниц в одиночной программе, а Хадича Агзамова и Сабина Махмудова одержали уверенную победу в техническом дуэте. Набранные баллы свидетельствуют о значительном превосходстве узбекских спортсменок.
Дарья Кочнева принесла первое золото
Первую золотую медаль сборной Узбекистана на чемпионате завоевала Дарья Кочнева.
В технической одиночной программе среди девушек она набрала 219,0758 балла и заняла первое место. Представительница Сингапура Кира Ли Ся Сюань стала второй, а казахстанская спортсменка София Харченко — третьей.
Техническое соло, группа «А»:
Место
Спортсмен
Страна
Баллы
1
Дарья Кочнева
Узбекистан
219,0758
2
Кира Ли Ся Сюань
Сингапур
209,6417
3
София Харченко
Казахстан
186,8417
Кочнева уверенно оформила чемпионство, опередив ближайшую преследовательницу почти на 10 баллов.
Узбекский дуэт не оставил шансов соперницам
Вторая золотая медаль была завоевана в соревнованиях технических дуэтов.
Выступление Хадичи Агзамовой и Сабины Махмудовой судьи оценили в 253,3141 балла. Этот результат оказался почти на 25 баллов выше, чем у представительниц Казахстана, занявших второе место.
Узбекский дуэт показал лучший результат на соревнованиях и занял первую ступень пьедестала.
В официальных протоколах в составе команды Узбекистана указаны Хадича Агзамова, Сабина Махмудова и Дарья Кочнева.
Тройка лидеров в техническом дуэте
Место
Спортсмены
Страна
Баллы
1
Хадича Агзамова, Сабина Махмудова, Дарья Кочнева
Узбекистан
253,3141
2
Макпал Калмурза, Даяна Джаманчалова
Казахстан
228,5741
3
Йон Ся И, Ган Юэ Тхун
Малайзия
200,7884
Победа представительниц Узбекистана с большим отрывом показала, что команда приехала на чемпионат с высоким уровнем подготовки.
Чемпионат только начался
Первые две золотые медали в синхронном плавании стали успешным стартом для делегации Узбекистана на этих соревнованиях.
Впереди другие дисциплины водного спорта и борьба за новые медали. После результатов первого дня от узбекских спортсменок ожидаются высокие достижения и в последующих выступлениях.
Как вы думаете, с каким количеством золотых медалей сборная Узбекистана завершит чемпионат? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этой победой с любителями спорта.
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