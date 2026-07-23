Рынок памяти разделился: дефицит NAND закончится в 2027 году, а кризис DRAM затянется

·30·Технологии
Рынок памяти разделился: дефицит NAND закончится в 2027 году, а кризис DRAM затянется

На мировом технологическом рынке в сегменте устройств хранения данных и оперативной памяти складывается сложная ситуация. Согласно последнему отчету аналитического агентства ТрендФорке, дефицит флеш-памяти типа NAND, как ожидается, закончится ко второй половине 2027 года. Это свидетельствует о том, что наблюдаемые в последние годы рост цен и перебои в поставках стабилизируются в ближайшие годы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По прогнозам аналитиков, до конца 2026 года разрыв между спросом и предложением на рынке памяти NAND составит от 4% до 6%. По этой причине в ближайшей перспективе значительного снижения цен на SSD и другие устройства флеш-памяти не ожидается. Для потребителей эта новость означает, что пока стоит проявлять осторожность в отношении покупок.

Увеличение производственных мощностей и состояние рынка

Основной причиной улучшения ситуации на рынке называется расширение производства кремниевых пластин такими гигантами, как Samsung, СК Хйникс и Микрон. В результате модернизации технологических процессов и запуска новых заводов к 2027 году объем предложения наконец достигнет уровня спроса. По данным иКсБТ.ком, определенную роль в этом процессе играет и низкий потребительский спрос.

Из-за высоких цен многие пользователи откладывают планы по обновлению своих устройств. Поскольку люди продолжают использовать имеющиеся накопители, давление на рынок немного снизилось. Однако позитивные ожидания в сегменте NAND не относятся к рынку DRAM (оперативной памяти).

Тревожные прогнозы на рынке DRAM

В сегменте оперативной памяти прогнозируется гораздо более тяжелая ситуация. Председатель совета директоров АДАТА предупредил, что дефицит DRAM может сохраняться на протяжении целого десятилетия. Основной причиной этого называется резкий рост спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта (AI). ChatGPT и другие крупные языковые модели требуют огромных объемов оперативной памяти.

Руководство СК Хйникс также присоединилось к этому мнению, предполагая, что кризис оперативной памяти продлится до 2030 года. Это означает, что модули оперативной памяти, необходимые для компьютеров, серверов и смартфонов, могут оставаться дорогими и дефицитными в течение длительного времени.

Эти тенденции напрямую влияют и на рынок Узбекистана. Хотя в будущем цены на SSD могут снизиться, стоимость ноутбуков и серверных систем с большим объемом оперативной памяти останется высокой. Местным компаниям и пользователям, планирующим технологическое обновление, рекомендуется учитывать эти глобальные прогнозы.

TrendForceSamsungMicronSK HynixТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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