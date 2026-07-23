Новое решение против зависимости от социальных сетей: представлено приложение МеБеМе

В современном мире проблема «думскроллинга» — бесконечного просмотра бесполезного контента на экране смартфона — становится всё более актуальной. Для борьбы с этой глобальной тенденцией было запущено новое мобильное приложение под названием МеБеМе. Оно не просто ограничивает доступ к социальным сетям, а помогает в личностном развитии, переключая внимание пользователя на полезные занятия. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Главное отличие МеБеМе от многих других «блокировщиков» заключается в том, что оно не устанавливает жестких запретов. Вместо этого приложение выполняет функцию «прерывателя» (интерруптер). Оно отправляет пользователю небольшие задания или «миссии», соответствующие выбранному им типу личности. Об этом пишут международные технологические издания.

Более 75 направлений для личностного развития

Чтобы начать пользоваться приложением, пользователь должен выбрать тип личности, к которому он стремится. В программе доступно более 75 различных направлений, разделенных на несколько основных категорий:

Интеллект и знания: роли математика, ученого, историка или шахматиста;

роли математика, ученого, историка или шахматиста; Здоровье: спортсмен, танцор, велосипедист или бегун;

спортсмен, танцор, велосипедист или бегун; Дом и отношения: направления, связанные с кулинарией, садоводством и семейными отношениями.

Например, если пользователь выбирает тип личности «жаждущий знаний», приложение может предложить ему посмотреть образовательное видео в течение семи минут. Любителям классической литературы будут приходить задания, такие как вступление в местный книжный клуб или прослушивание лекции. Такой подход помогает вернуть человека из виртуального мира к полезным привычкам в реальной жизни.

Конфиденциальность и удобство использования

По словам создателя приложения Эрика Вольфрама, проект изначально разрабатывался как личный помощник для его сына, но позже выяснилось, что его эффективность полезна для всех. Вольфрам подчеркивает, что регулярное повторение небольших действий формирует личность человека, и это процесс, который длится всю жизнь.

В приложении МеБеМе особое внимание уделено конфиденциальности. От пользователей не требуется регистрация или создание аккаунта. Все данные хранятся только на самом устройстве и не передаются на сторонние серверы. Кроме того, пользователи могут самостоятельно контролировать частоту уведомлений.

В настоящее время приложение МеБеМе доступно бесплатно для пользователей платформы iOS. В программе нет никакой рекламы или платных подписок. Разработчики планируют в ближайшее время выпустить версию приложения для Android. Для пользователей из Узбекистана этот инструмент также может стать полезным помощником в эффективном управлении временем в социальных сетях.