В Японии началась подготовка к пересадке свиной почки человеку

В Японии планируется запуск научного проекта, который может иметь огромное значение для медицины. Ученые страны намерены начать клинические испытания по пересадке генетически модифицированных свиных почек людям, начиная с 2028 года. Об этом сообщает издание Те Джапан Тимес.

Сообщается, что данный проект реализуется биотехнологическим стартапом ПорМедТек, созданным на базе Университета Мэйдзи. Компания сотрудничает в этом направлении с американской биотехнологической фирмой еГенесис и использует специально генетически модифицированных свиней.

Согласно плану, почки, полученные от свиней, будут пересажены отобранным пациентам в Больнице Университета Хоккайдо в Саппоро, а также в Общей больнице Сёнан Камакура в префектуре Канагава. Специалисты подчеркивают, что данные клинические испытания будут тщательно отслеживаться с точки зрения безопасности и эффективности.

По мнению ученых, пересадка органов от животного человеку, то есть ксенотрансплантация, является одним из наиболее перспективных направлений решения проблемы дефицита донорских органов. Если эта технология оправдает себя, в будущем появится возможность спасти жизни тысяч пациентов.

Согласно имеющимся данным, в свиньях, выращиваемых компанией еГенесис, было проведено в общей сложности 69 генетических изменений с целью снижения вероятности отторжения нового органа организмом человека, а также уменьшения риска передачи животных вирусов человеку.

На сегодняшний день в США на основе этой технологии было проведено четыре клинических испытания. Отмечается, что некоторые пациенты после операции в течение нескольких месяцев не нуждались в процедуре диализа. Это оценивается как один из важных результатов, свидетельствующих о перспективности новой технологии.

В Японии в настоящее время более 300 тысяч человек проходят регулярный диализ из-за почечной недостаточности. При этом около 15 тысяч пациентов ожидают своей очереди на трансплантацию почки. Поэтому ученые выражают надежду, что данная технология в будущем частично решит проблему нехватки донорских органов.

Руководитель ПорМедТек и профессор Университета Мэйдзи Хироси Нагасима отметил, что научные исследования по внедрению межвидовой трансплантации в практику будут последовательно продолжаться. По его мнению, это направление в будущем может стать одной из самых эффективных и важных технологий современной медицины.