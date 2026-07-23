Сеготеп Бундлесс Sky 400Т: представлен компактный и доступный корпус для ПК

Компания Сеготеп, занимающая прочные позиции на рынке компьютерных комплектующих, представила новую модель Бундлесс Sky 400Т. Ожидается, что этот корпус привлечет внимание многих пользователей благодаря своим компактным размерам, высокому уровню охлаждения и доступной цене. Продукт, предназначенный для любителей компактных систем, сочетает в себе современный дизайн и функциональность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание Иксбт.ком, главной особенностью корпуса Бундлесс Sky 400Т является наличие трех сетчатых (mesh) панелей. Такое решение максимально увеличивает циркуляцию воздуха и предотвращает перегрев внутренних компонентов. Модульная конструкция корпуса позволяет пользователям быстро и легко устанавливать или заменять детали.

Технические возможности и вместимость

Размеры новой модели составляют 380 кс 200 кс 335 мм, она поддерживает материнские платы форматов М-АТКс и ИТКс. Несмотря на то, что корпус кажется небольшим, его внутренняя вместимость больше, чем ожидалось. В частности, пользователи могут установить процессорные кулеры высотой до 165 мм и блоки питания АТКс длиной до 140 мм.

Особое внимание уделено системе охлаждения. В корпус Бундлесс Sky 400Т можно установить до 5 вентиляторов:

Два 120 мм вентилятора в нижней части (или система жидкостного охлаждения 240 мм);

Два 120 мм вентилятора в верхней части;

Один 120 мм вентилятор на задней панели.

Также предусмотрены места для накопителей данных. В нижней части корпуса есть место для одного 2,5- или 3,5-дюймового жесткого диска, а на задней панели — еще для одного 2,5-дюймового диска. На передней панели расположены два удобных порта УСБ-А 3.0 и один 3,5 мм аудиоразъем.

Цена и перспективы рынка

Модель Сеготеп Бундлесс Sky 400Т на данный момент оценивается в 279 юаней или примерно 40 долларов США. Такая ценовая стратегия делает его одним из самых привлекательных вариантов для тех, кто хочет собрать бюджетный, но эффективный игровой компьютер

Учитывая растущий спрос на компактные корпуса М-АТКс, можно не сомневаться, что если данная модель появится на прилавках местных магазинов, она быстро найдет своих покупателей. Особенно актуальной эта новинка от Сеготеп станет для пользователей, которые ценят минимализм и эффективное охлаждение.