Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...
13-й тур Суперлиги Узбекистана завершился неожиданными результатами. Если дубль Анваржона Ходжимирзаева принес «Динамо» важную победу, то «Навбахор» на своем поле не смог сломить сопротивление «Кызылкума».
В последних матчах тура были зафиксированы красная карточка, гол на последних минутах и два мяча, забитых в течение четырех минут. Эти результаты еще больше обострили борьбу в середине турнирной таблицы.
Ходжимирзаев начал игру с гола
В матче между «Сурханом» и «Динамо» для открытия счета потребовалось всего две минуты. Анваржон Ходжимирзаев уже в начале встречи поразил ворота соперника, выведя самаркандцев вперед.
Во втором тайме «Динамо» оказалось в сложной ситуации. На 61-й минуте Амаду Думбуя был удален с поля, и команда доигрывала встречу в меньшинстве.
Тем не менее, на 77-й минуте Ходжимирзаев снова забил, оформив дубль — 0:2.
«Сурхан» смог сократить отставание только на 90+3-й минуте благодаря голу Хумоюна Шерботаева.
Итоговый счет — 1:2 в пользу «Динамо».
Сохранили победу даже вдесятером
После удаления Думбуи «Сурхан» получил возможность усилить давление. Однако «Динамо» не только оборонялось, но и, несмотря на игру в меньшинстве, забило второй гол.
Главным героем встречи, несомненно, стал Анваржон Ходжимирзаев:
Показатель
Результат
Первый гол
2-я минута
Второй гол
77-я минута
Итоговый счет
1:2
Удаление
Думбуя, 61-я минута
А гол «Сурхана» на последних минутах не смог спасти команду от поражения.
«Навбахор» удерживал преимущество четыре минуты
В матче «Навбахор» — «Кызылкум», прошедшем в Ташкенте, счет также был открыт в первом тайме.
На 15-й минуте Дильшод Комилов вывел наманганцев вперед. Однако радость «соколов» длилась недолго.
Спустя четыре минуты Никола Кумборович забил ответный гол — 1:1.
После этого обе команды искали победный мяч, но счет больше не изменился. «Навбахор» потерял два очка на своем поле, а «Кызылкум» вернулся с выезда с важной ничьей.
Последние результаты 13-го тура
Суперлига, 13-й тур
«Сурхан» — «Динамо» — 1:2
Голы: Хумоюн Шерботаев, 90+3 — Анваржон Ходжимирзаев, 2, 77.
Удаление: Амаду Думбуя, 61.
«Навбахор» — «Кызылкум» — 1:1
Голы: Дильшод Комилов, 15 — Никола Кумборович, 19.
Борьба в турнирной таблице стала еще острее
После этого результата «Динамо» набрало важные три очка и получило возможность улучшить свое положение в таблице.
«Навбахор» же в случае победы мог еще ближе подобраться к верхним строчкам. А для «Кызылкума» одно очко, добытое на выезде, имеет важное значение в борьбе в нижней части таблицы.
13-й тур завершен, но разрыв в середине и нижней части таблицы остается минимальным. Даже одна победа в следующем туре может кардинально изменить позиции нескольких команд.
Как вы считаете, стал ли Анваржон Ходжимирзаев лучшим игроком 13-го тура? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь результатами с болельщиками Суперлиги.
…