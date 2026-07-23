Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...

·36·Спорт
Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...

13-й тур Суперлиги Узбекистана завершился неожиданными результатами. Если дубль Анваржона Ходжимирзаева принес «Динамо» важную победу, то «Навбахор» на своем поле не смог сломить сопротивление «Кызылкума».

В последних матчах тура были зафиксированы красная карточка, гол на последних минутах и два мяча, забитых в течение четырех минут. Эти результаты еще больше обострили борьбу в середине турнирной таблицы.

Ходжимирзаев начал игру с гола

В матче между «Сурханом» и «Динамо» для открытия счета потребовалось всего две минуты. Анваржон Ходжимирзаев уже в начале встречи поразил ворота соперника, выведя самаркандцев вперед.

Во втором тайме «Динамо» оказалось в сложной ситуации. На 61-й минуте Амаду Думбуя был удален с поля, и команда доигрывала встречу в меньшинстве.

Тем не менее, на 77-й минуте Ходжимирзаев снова забил, оформив дубль — 0:2.

«Сурхан» смог сократить отставание только на 90+3-й минуте благодаря голу Хумоюна Шерботаева.

Итоговый счет — 1:2 в пользу «Динамо».

Сохранили победу даже вдесятером

После удаления Думбуи «Сурхан» получил возможность усилить давление. Однако «Динамо» не только оборонялось, но и, несмотря на игру в меньшинстве, забило второй гол.

Главным героем встречи, несомненно, стал Анваржон Ходжимирзаев:

Показатель

Результат

Первый гол

2-я минута

Второй гол

77-я минута

Итоговый счет

1:2

Удаление

Думбуя, 61-я минута

А гол «Сурхана» на последних минутах не смог спасти команду от поражения.

«Навбахор» удерживал преимущество четыре минуты

В матче «Навбахор» — «Кызылкум», прошедшем в Ташкенте, счет также был открыт в первом тайме.

На 15-й минуте Дильшод Комилов вывел наманганцев вперед. Однако радость «соколов» длилась недолго.

Спустя четыре минуты Никола Кумборович забил ответный гол — 1:1.

После этого обе команды искали победный мяч, но счет больше не изменился. «Навбахор» потерял два очка на своем поле, а «Кызылкум» вернулся с выезда с важной ничьей.

Последние результаты 13-го тура

Суперлига, 13-й тур

«Сурхан» — «Динамо» — 1:2

Голы: Хумоюн Шерботаев, 90+3 — Анваржон Ходжимирзаев, 2, 77.
Удаление: Амаду Думбуя, 61.

«Навбахор» — «Кызылкум» — 1:1

Голы: Дильшод Комилов, 15 — Никола Кумборович, 19.

Борьба в турнирной таблице стала еще острее

После этого результата «Динамо» набрало важные три очка и получило возможность улучшить свое положение в таблице.

«Навбахор» же в случае победы мог еще ближе подобраться к верхним строчкам. А для «Кызылкума» одно очко, добытое на выезде, имеет важное значение в борьбе в нижней части таблицы.

13-й тур завершен, но разрыв в середине и нижней части таблицы остается минимальным. Даже одна победа в следующем туре может кардинально изменить позиции нескольких команд.

Как вы считаете, стал ли Анваржон Ходжимирзаев лучшим игроком 13-го тура? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь результатами с болельщиками Суперлиги.

Анваржон ХоджимирзаевНавбахорДинамоСурхонКызылкум
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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