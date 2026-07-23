Samsung совершила революцию на рынке смарт-часов: модели Galaxy Watch будут получать обновления 5 лет

Южнокорейский техногигант Samsung объявил о значительном продлении срока программной поддержки для своих смарт-часов нового поколения. Этот шаг не только обеспечит пользователям более длительный срок службы устройств, но и установит новый стандарт на рынке носимых гаджетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно официальным данным компании, модели Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 будут получать обновления операционной системы Wear OS до пяти поколений. Также специальные патчи безопасности будут предоставляться в течение пяти лет. Как сообщает иксбт.ком, это означает, что данные часы будут обновляться до версии Wear OS 12 и оставаться актуальными как минимум до 2031 года.

Преимущество над конкурентами и новые возможности

Для сравнения, предыдущие поколения смарт-часов Samsung были ограничены четырьмя крупными обновлениями системы и пятилетней поддержкой безопасности. Теперь компания подняла срок службы своих флагманских часов на новую ступень. В этом аспекте Samsung значительно опередила своих основных конкурентов.

Например, для модели Google Pixel Watch 4 обновления операционной системы и безопасности гарантированы всего на три года. Сравнение с компанией Apple несколько сложнее, так как купертиновцы не раскрывают сроки поддержки своих устройств заранее. Однако с выходом watchOS 27 наблюдалось, что некоторые модели Apple Watch лишались обновлений спустя три года после выхода на рынок.

Модели Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 были представлены вместе с новым поколением складных смартфонов Samsung. Помимо программного обеспечения, данные гаджеты получили серьезные технические улучшения. В частности, они оснащены аппаратной платформой Snapdragon Веар Элите и аккумуляторами увеличенной емкости.

Для любителей технологий в Узбекистане эта новость очень важна, так как в условиях роста цен на смарт-часы тот факт, что устройство не устареет морально в течение 5-6 лет, становится ключевым фактором при принятии решения о покупке. Также в новых часах внедрены расширенные возможности системы искусственного интеллекта Galaxy AI, которые предоставляют более точные данные при отслеживании состояния здоровья.