Samsung совершила революцию на рынке смарт-часов: модели Galaxy Watch будут получать обновления 5 лет

·119·Технологии
Samsung совершила революцию на рынке смарт-часов: модели Galaxy Watch будут получать обновления 5 лет

Южнокорейский техногигант Samsung объявил о значительном продлении срока программной поддержки для своих смарт-часов нового поколения. Этот шаг не только обеспечит пользователям более длительный срок службы устройств, но и установит новый стандарт на рынке носимых гаджетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно официальным данным компании, модели Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 будут получать обновления операционной системы Wear OS до пяти поколений. Также специальные патчи безопасности будут предоставляться в течение пяти лет. Как сообщает иксбт.ком, это означает, что данные часы будут обновляться до версии Wear OS 12 и оставаться актуальными как минимум до 2031 года.

Преимущество над конкурентами и новые возможности

Для сравнения, предыдущие поколения смарт-часов Samsung были ограничены четырьмя крупными обновлениями системы и пятилетней поддержкой безопасности. Теперь компания подняла срок службы своих флагманских часов на новую ступень. В этом аспекте Samsung значительно опередила своих основных конкурентов.

Например, для модели Google Pixel Watch 4 обновления операционной системы и безопасности гарантированы всего на три года. Сравнение с компанией Apple несколько сложнее, так как купертиновцы не раскрывают сроки поддержки своих устройств заранее. Однако с выходом watchOS 27 наблюдалось, что некоторые модели Apple Watch лишались обновлений спустя три года после выхода на рынок.

Модели Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 были представлены вместе с новым поколением складных смартфонов Samsung. Помимо программного обеспечения, данные гаджеты получили серьезные технические улучшения. В частности, они оснащены аппаратной платформой Snapdragon Веар Элите и аккумуляторами увеличенной емкости.

Для любителей технологий в Узбекистане эта новость очень важна, так как в условиях роста цен на смарт-часы тот факт, что устройство не устареет морально в течение 5-6 лет, становится ключевым фактором при принятии решения о покупке. Также в новых часах внедрены расширенные возможности системы искусственного интеллекта Galaxy AI, которые предоставляют более точные данные при отслеживании состояния здоровья.

SamsungGalaxy WatchСмарт-часыТехнологииWear OS
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Легендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеЛегендарная Варта на грани банкротства: промышленный гигант Германии оказался в кризисеСегодня, 18:29Серийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСерийное производство импортозамещенных самолетов СДж-100 в России начнется осеньюСегодня, 17:58Facebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииFacebook запустил отдельное приложение для продавцов и бесплатную систему верификацииСегодня, 17:54Tesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияTesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколенияСегодня, 17:27Starlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииStarlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях КолумбииСегодня, 16:58GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600GeForce RTX 3060 всё еще актуальна: она обошла новые RTX 4060 и Radeon RX 7600Сегодня, 16:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне