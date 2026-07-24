Шахлохоним в шутливой форме предупредила хейтеров (видео)

·175·Культура
Шахлохоним в шутливой форме предупредила хейтеров (видео)

Популярная актриса Шахло Зоирова (Шахлохоним) в шутливой форме обратилась к хейтерам, оставляющим негативные комментарии в её адрес в социальных сетях.

Актриса решила проверить силу своего удара на игровом автомате-силомере (Boxer) в одном из мест отдыха. После этого она в шутку сказала на видео: «Те, кто пишет негативные комментарии, будьте осторожны. А то следующий удар может прийтись не по этому автомату, а по вам».

Это видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало оживленные обсуждения среди подписчиков. Многие тепло восприняли шутку актрисы, положительно оценив её настроение и искренность.

Шахло ЗоироваШахлохонимBoxer
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