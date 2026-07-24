Раскрыт доход Шакиры от Чемпионата мира

Стало известно, что знаменитая колумбийская певица Шакира заработала внушительную сумму благодаря коммерческому партнерству и рекламным проектам во время Чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Согласно данным источника, благодаря соглашениям о сотрудничестве с международными брендами, рекламным кампаниям и спонсорским контрактам артистка заработала около 17,5 миллионов евро. Этот показатель еще раз подтверждает, что Чемпионат мира создает огромные коммерческие возможности не только для футболистов, но и для звезд мирового масштаба.

Отмечается, что в ходе турнира Шакира сотрудничала с рядом крупных компаний, в очередной раз продемонстрировав свою высокую медийную ценность и всемирную популярность. За её активностью вокруг турнира с большим интересом следили как бренды, так и поклонники.

Колумбийская звезда изначально выступила на церемонии открытия Чемпионата мира, вызвав большой резонанс своим появлением. Позже ФИФА пригласила её принять участие и в шоу-программе решающего финального матча турнира.

В перерыве финального матча между сборными Испании и Аргентины, помимо Шакиры, праздничное настроение зрителям подарили своими выступлениями известный канадский певец Джастин Бибер, популярная поп-группа из Южной Кореи BTS, а также американская поп-звезда Мадонна.

Таким образом, Чемпионат мира 2026 года запомнился не только напряженными баталиями на футбольном поле, но и яркими шоу-программами с участием мировых звезд и крупными коммерческими партнерствами.