Родри хочет перейти в «Реал»: известна и цена...

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри намеревается продолжить карьеру в мадридском «Реале». Сообщается, что испанский футболист не хочет продлевать действующий контракт и уже договорился со своим клубом о возможной стоимости трансфера.

Однако на данный момент нет информации о том, что «Реал» направил официальное предложение или что клубы начали прямые переговоры.

Родри отклоняет новый контракт

По информации издания Эл Дебате, 30-летний полузащитник не намерен продлевать сотрудничество с «Манчестер Сити».

Его текущий контракт действителен до лета 2027 года. Если новое соглашение не будет подписано, английский клуб может столкнуться с риском продать игрока позже дешевле или потерять его бесплатно по истечении срока контракта.

Сообщается, что главным желанием Родри является возвращение в Испанию и выступления в составе «Реала».

Сумма трансфера может достичь 50 миллионов евро

По данным источника, Родри достиг соглашения с «Манчестер Сити» о том, что цена возможного трансфера не будет искусственно завышена.

Сделка может выглядеть следующим образом:

Тип выплаты Сумма Основная сумма трансфера 45 миллионов евро Возможные бонусы 5 миллионов евро Общая стоимость До 50 миллионов евро

Эта сумма также соответствует примерной рыночной стоимости футболиста, указанной на портале Трансфермаркт. Портал оценивает Родри примерно в 50 миллионов евро.

Почему «Сити» может согласиться на снижение цены?

То, что до окончания контракта Родри остался один год, может повлиять на трансферную стоимость.

Если полузащитник будет категорически отказываться от заключения нового контракта, вполне вероятно, что для «Манчестер Сити» продать его прямо сейчас станет финансово целесообразным вариантом.

При этом информация о 45 миллионах евро и бонусах пока официально не подтверждена. Окончательная цена будет зависеть от предложения «Реала» и позиции английского клуба.

В прошлом сезоне провел 33 матча

В прошедшем сезоне Родри выходил на поле в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах в 33 встречах.

В этих матчах испанский хавбек забил 2 гола. Его главными задачами были организация атак команды, контроль центра поля и обеспечение баланса между обороной и нападением.

Способность Родри хладнокровно обращаться с мячом и управлять темпом игры может сделать его важным кандидатом для «Реала».

Трансфер пока официально не подтвержден

Хотя распространяются сообщения о желании Родри перейти в «Реал» и его возможной стоимости, сделка еще не состоялась.

Для осуществления трансфера остаются три важных этапа:

Направление «Реалом» официального предложения игроку;

Согласование личных условий с Родри;

Принятие обоими клубами единого решения по сумме трансфера.

Если переговоры начнутся, будущее Родри может стать одной из самых обсуждаемых тем летнего трансферного окна.

Как вы думаете, сможет ли Родри еще больше усилить полузащиту «Реала»? Оставляйте свое мнение в комментариях.