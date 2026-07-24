БабйМохи отдыхает в Анталии с мужем и дочерью
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Известный блогер БабйМохи поделилась с поклонниками теплыми кадрами из поездки на отдых в популярный курортный город Турции — Анталию — вместе с мужем и дочерью Хабибой.
По словам блогера, на этот раз они выбрали один из самых престижных и роскошных районов Анталии. Она отметила, что неповторимая природа и красивые пейзажи этих мест привели семью в восхищение.
БабйМохи сообщила, что пока не успела объехать все достопримечательности курорта, но в ближайшие дни представит подписчикам еще больше фото и видео с отдыха.
Кадры семейного путешествия блогера вызвали большой интерес у поклонников в социальных сетях. Многие в комментариях пожелали им приятного и незабываемого отдыха.
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