Английский Ливерпуль продолжает поиски достойного преемника, который сможет закрыть позицию легендарного Мохамеда Салаха после его ухода. Согласно последним данным, внимание мерсисайдцев сейчас приковано к лидеру сборной США Кристиану Пулишичу, который демонстрирует яркую игру в составе итальянского Милана. В интервью изданию Goal.com бывший футболист Джонатан Спектор назвал Пулишича настоящим «кошмаром» для защитников соперника. Об этом сообщает Goal.com .

Кристиан Пулишич проводит лучший отрезок своей карьеры в Серии А. 27-летний нападающий не только демонстрирует высокую результативность в составе Милана, но и стал ключевой фигурой в атакующей игре команды. Его универсальность и эффективные действия на различных участках поля выглядят очень привлекательно для тренерского штаба Ливерпуля. Скорость и техника Пулишича могут особенно пригодиться для замены Салаха на правом фланге.

Опыт в Премьер-лиге и новые возможности

Чемпионат Англии не чужд для Пулишича. Он защищал цвета Челси на протяжении четырех лет и выиграл с лондонским клубом Лигу чемпионов. Однако в стане «аристократов» он не смог полностью раскрыть свой потенциал и часто оставался на скамейке запасных. Переход на Сан-Сиро в 2023 году открыл новую страницу в его карьере, где он стал настоящим лидером.

Как отмечает Джонатан Спектор, игровой стиль Пулишича отлично подходит под тактику Ливерпуля, основанную на быстрых атаках. «Он очень смел и не боится идти в прямой обыгрыш против защитников. Для защитника противостоять такому динамичному и ловкому игроку — худший сценарий. Пулишич очень быстр на поле и способен принимать неожиданные решения», — говорит специалист.

Вероятность трансфера и ситуация с контрактом

В настоящее время ведутся переговоры по контракту Пулишича с Миланом, однако новое соглашение еще не подписано. Эта ситуация создает благоприятную возможность для ведущих клубов Европы, включая Ливерпуль. Мерсисайдцы готовы потратить крупные средства на заполнение пустоты, оставленной Мохамедом Салахом, и Пулишич является одним из самых подходящих кандидатов на эту роль.

Болельщикам Ливерпуля будет непросто смириться с заменой Салаха, так как египетская звезда считается одним из лучших бомбардиров в истории клуба. Тем не менее, опыт Пулишича в Премьер-лиге, его текущая спортивная форма и креативность на поле могут положить начало новой эре на Энфилде. Если трансфер состоится, это станет еще одним большим шагом для футбола США.