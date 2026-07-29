Телескоп James Webb опроверг надежды на сферы Дайсона

·50·Технологии
Телескоп James Webb опроверг надежды на сферы Дайсона

По данным иксбт.ком, астрономы с помощью космического телескопа доказали отсутствие вокруг двух объектов, считавшихся крайне перспективными, гипотетических мегаструктур — сфер Дайсона, поглощающих энергию звезд. На четвертом этапе проекта «Гефест» (Проджект Хефаистос) исследователи выяснили, что избыточное инфракрасное излучение, похожее на техногенное тепло внеземных цивилизаций, на самом деле исходит от фоновых галактик небесных тел. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Ранее телескоп Виде-фиелд Инфраред Сурвей Эксплорер (WISE) из-за низкого углового разрешения зафиксировал аномальный избыток тепла в средних инфракрасных диапазонах у двух холодных красных карликов. Команда «Гефеста» отобрала эти звезды из пяти миллионов объектов, исходя из того, что по законам термодинамики любая мегаструктура, поглощающая свет, должна переизлучать его в виде инфракрасного излучения.

Причины оптической иллюзии

В результате размытия изображений телескопа WISE звезда и галактика слились в один источник, что создало оптическую иллюзию наличия технологических маркеров. Однако инструмент среднего инфракрасного диапазона (МИРИ) на борту телескопа James Webb (JWST) с высоким разрешением показал, что инфракрасный поток излучается не самими звездами, а объектами, расположенными на расстоянии примерно 1 угловой секунды от них.

Фоновый объект для кандидата Д оказался редкой галактикой типа Хот Дуст-Обскуред Galaxy (Хот ДОГ). Ее спектр показал, что из-за расширения Вселенной красный смещение составляет примерно 0,922. Активный центр этой галактики, разогретый сверхмассивной черной дырой, нагрел гигантские пылевые облака до 92 кельвинов, создав характерный сигнал.

Кандидат Э и сложные фоновые структуры

Ситуация с кандидатом Э оказалась еще более сложной: его фоновый объект представляет собой покрытую пылью галактику с активным звездообразованием и красным смещением около 0,410. Здесь пыль нагрета до 67 кельвинов, причем один из ярких узлов галактики почти идеально совпал с положением звезды и полностью поглотил ее свет на длинах волн 10 и 15 микрометров.

Чтобы отделить собственный поток звезды от наложения сигналов, астрофизикам пришлось проанализировать дифракционные лучи JWST — длинные лучи, которые придают звездам на снимках телескопа характерный вид с шипами. Хотя следы инопланетной цивилизации не подтвердились, это исследование предоставило астрономии строгий метод отсечения космических помех.

В дальнейших поисках сфер Дайсона предлагается проводить предварительный анализ смещения центров между оптическими и инфракрасными данными, а также использовать радиоинтерферометрию для исключения фоновых галактик. Обнаруженные системы имеют большую ценность и для внегалактической астрономии: М-карлики, расположенные близко к ярким инфракрасным галактикам, в будущем могут послужить естественными опорными звездами для телескопов наземных обсерваторий, таких как Экстремелй Ларге Телескопе (ЭЛТ).

James WebbСфера ДайсонаАстрономияНаучное открытиеКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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