США запретили зарубежных роботов и инверторы под предлогом национальной безопасности

Правительство США запретило импорт новых гуманоидных роботов, роботов-собак и силовых инверторов зарубежного производства, сославшись на «неприемлемую» угрозу национальной безопасности. По данным иксбт.ком, это ограничение в основном направлено против китайской продукции, поскольку официальный Пекин в настоящее время владеет абсолютной долей этого глобального рынка. Решение, объявленное Федеральной комиссией связи США (ФКК) в четверг, направлено на защиту инфраструктуры страны от кибератак и потенциальных рисков шпионажа. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В заявлении комиссии подчеркивается, что устройства иностранного производства могут дистанционно управляться зарубежными правительствами, использоваться в целях шпионажа или для организации кибератак. Однако регулятор отметил, что будут делаться исключения, если будет доказано, что конкретное устройство не представляет угрозы национальной безопасности США. Вашингтон уже много лет обвиняет Китай в проведении кибератак против американских бизнес-структур, краже данных и подготовке к будущим военным целям.

Рынок технологий и масштаб запрета

Технологии, попавшие под данный запрет, находятся на разных стадиях развития. В частности, человекоподобные гуманоидные роботы еще не получили массового распространения и находятся в основном на начальной стадии развития. Согласно данным, в 2025 году по всему миру было поставлено всего около 15 тысяч таких роботов, причем основная их часть приходится на двух крупных китайских производителей. При этом силовые инверторы очень широко используются в американских домах для подключения солнечных панелей и других возобновляемых источников энергии к общей сети.

Ответственные лица подчеркивают, что данное ограничение касается только вновь импортируемых устройств и не затронет существующее оборудование, которое уже установлено и используется в домах и на объектах инфраструктуры. В последние годы США принимают ряд мер против китайских компаний. В качестве примеров можно привести принудительную передачу приложения TikTok в руки американских инвесторов, а также запреты, наложенные на зарубежные потребительские роутеры и китайских производителей видеонаблюдения Хиквисион и Дахуа, обвиненных в нарушении прав человека.

Реакция Китая и дальнейшие планы

Как сообщает агентство Ассокиатед Пресс, правительство Пекина резко отвергло введенный ФКК запрет. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая в своем заявлении сообщил, что страна примет «все необходимые меры» для защиты законных интересов своего бизнеса и компаний. На фоне этих экономических и политических разногласий ожидается, что лидер Китая Си Цзиньпин встретится с Президентом США Дональд Трамп в ходе запланированного на сентябрь этого года государственного визита в Вашингтон.