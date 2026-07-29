США запретили зарубежных роботов и инверторы под предлогом национальной безопасности

·51·Технологии
США запретили зарубежных роботов и инверторы под предлогом национальной безопасности

Правительство США запретило импорт новых гуманоидных роботов, роботов-собак и силовых инверторов зарубежного производства, сославшись на «неприемлемую» угрозу национальной безопасности. По данным иксбт.ком, это ограничение в основном направлено против китайской продукции, поскольку официальный Пекин в настоящее время владеет абсолютной долей этого глобального рынка. Решение, объявленное Федеральной комиссией связи США (ФКК) в четверг, направлено на защиту инфраструктуры страны от кибератак и потенциальных рисков шпионажа. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В заявлении комиссии подчеркивается, что устройства иностранного производства могут дистанционно управляться зарубежными правительствами, использоваться в целях шпионажа или для организации кибератак. Однако регулятор отметил, что будут делаться исключения, если будет доказано, что конкретное устройство не представляет угрозы национальной безопасности США. Вашингтон уже много лет обвиняет Китай в проведении кибератак против американских бизнес-структур, краже данных и подготовке к будущим военным целям.

Рынок технологий и масштаб запрета

Технологии, попавшие под данный запрет, находятся на разных стадиях развития. В частности, человекоподобные гуманоидные роботы еще не получили массового распространения и находятся в основном на начальной стадии развития. Согласно данным, в 2025 году по всему миру было поставлено всего около 15 тысяч таких роботов, причем основная их часть приходится на двух крупных китайских производителей. При этом силовые инверторы очень широко используются в американских домах для подключения солнечных панелей и других возобновляемых источников энергии к общей сети.

Ответственные лица подчеркивают, что данное ограничение касается только вновь импортируемых устройств и не затронет существующее оборудование, которое уже установлено и используется в домах и на объектах инфраструктуры. В последние годы США принимают ряд мер против китайских компаний. В качестве примеров можно привести принудительную передачу приложения TikTok в руки американских инвесторов, а также запреты, наложенные на зарубежные потребительские роутеры и китайских производителей видеонаблюдения Хиквисион и Дахуа, обвиненных в нарушении прав человека.

Реакция Китая и дальнейшие планы

Как сообщает агентство Ассокиатед Пресс, правительство Пекина резко отвергло введенный ФКК запрет. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая в своем заявлении сообщил, что страна примет «все необходимые меры» для защиты законных интересов своего бизнеса и компаний. На фоне этих экономических и политических разногласий ожидается, что лидер Китая Си Цзиньпин встретится с Президентом США Дональд Трамп в ходе запланированного на сентябрь этого года государственного визита в Вашингтон.

СШАКитайРобототехникаБезопасностьТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Claude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИClaude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИСегодня, 10:22Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей